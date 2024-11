La Promessa anticipazioni: Cruz di nuovo contro Catalina!

La notizia dello slittamento a data da destinarsi del matrimonio tra la figliastra Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) non andrà a genio a Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la dark lady asseconderà una richiesta di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) per mettere nuovamente i bastoni tra le ruote alla ragazza…

La Promessa, news: Catalina scopre tutte le menzogne di Pelayo

La storyline si accenderà nel momento in cui Catalina impedirà a Mister Cavendish di assassinare Pelayo. In quei precisi istanti, la Lujan scoprirà però che il fidanzato ha sempre utilizzato la loro produzione di marmellate per portare avanti il traffico illegale di armi. Una verità, della quale non era minimamente a conoscenza, che sconvolgerà Catalina, la quale inizierà a domandarsi se anche Lorenzo – entrato di recente in affari nel commercio – fosse a conoscenza dell’illecito che si stava compiendo.

Da un lato, dato che sarà fortemente delusa dalle menzogne del fidanzato, Catalina sospenderà il matrimonio con Pelayo e lo comunicherà ai parenti. Dall’altro il conte di Anil dovrà contrastare le minacce di Lorenzo, che minaccerà di mandarlo di fronte al tribunale dell’esercito, con l’accusa di alto tradimento per aver fornito armi da trasportare in territorio estero, se non otterrà i soldi che Cavendish gli aveva promesso prima che Catalina lo mandasse via in malo modo dalla tenuta puntandogli contro una pistola.

La Promessa, trame: Lorenzo fa una richiesta a Cruz

Intimidazioni, quelle del capitano De La Mata, che spingeranno Pelayo a confessare tutto quanto a Catalina. E la ragazza se la prenderà ancora una volta con Gomez de la Serna perché giorni prima, su sua esplicita richiesta, aveva negato qualsiasi tipo di coinvolgimento di Lorenzo nel traffico illegale di armi.

Una situazione, decisamente complicata, che avrà dei nuovi sviluppi quando, pur avendo ottenuto da Pelayo i soldi richiesti, Lorenzo si farà avanti con Cruz. Adducendo come scusa il fatto che Catalina è immersa nei suoi “problemi di coppia” al punto tale da essersi fatta sfuggire Cavendish, De La Mata chiederà a Cruz di convincere Alonso (Manuel Regueiro) a dargli la completa gestione del commercio di marmellate.

La Promessa, spoiler: Cruz cerca di interferire nuovamente contro Catalina ma…

Completamente ignara del fatto che il nome de La Promessa sia stato accostato anche alla compravendita illegale di armi, Cruz deciderà quindi di non fare alcuna resistenza alla richiesta di Lorenzo per fare l’ennesimo dispetto a Catalina. Non a caso, il giorno successivo a tale conversazione, la Ezquerdo troverà il modo di parlare con il marito Alonso e gli proporrà che sia proprio Lorenzo a curare gli affari del negozio di marmellate, visto che Catalina deve risolvere il prima possibile la sua crisi di coppia con Pelayo.

Parole, quelle di Cruz, che convinceranno Alonso, il quale proporrà tale via di uscita a Catalina, non svelandole però che è stata la moglie a suggerirgliela. Ovviamente, intercettando subito che tutto ciò è frutto di un sabotaggio da parte di Lorenzo, Catalina si rifiuterà di procedere in tale maniera ed otterrà dal padre due settimane di tempo per acquisire nuovi clienti, ora che Cavendish non è più loro socio.

Ma alla Lujan basteranno davvero quindici giorni per evitare che il commercio di marmellate collassi? Seguici su Instagram.