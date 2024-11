La promessa, anticipazioni dal 10 al 16 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 10 a sabato 16 novembre 2024

Pelayo teme di non essere al sicuro con Cavendish alle terme, e dopo una minaccia di quest’ultimo inscena un malessere per convincere Catalina a tornare a La Promessa. Ayala è determinato a scoprire cosa sia successo durante la caccia, quindi incoraggia Petra a interrogare i responsabili dell’evento. La comparsa di Norberta ha lasciato inquiete Simona e Virtudes, che si ritroveranno ad affrontarla ancora una volta. Jana continua a lavorare senza sosta, facendo preoccupare non solo il resto dei membri della servitù, ma anche Abel, che infatti le regala un unguento per curare la pelle screpolata delle sue mani. Manuel riferisce a Jana i suoi sospetti su Abel. Intanto Jana aiuta Lope, con un metodo particolare, ad affrontare le sue paure del passato e a riconciliarsi con i suoi genitori dopo la loro tragica morte; il cuoco vivrà un momento magico che riparerà per sempre quella ferita. Maria è sempre più disgustata dal trattamento ingiusto che subisce la servitù.

Maria è molto agitata e vuole convincere i suoi colleghi a scioperare. Catalina, preoccupata per le condizioni di Pelayo, decide di farlo visitare da Abel. Romulo riprende a malincuore Simona per il comportamento di Norberta. Manuel decide di andare a Cordoba per indagare su Abel. Cruz gli dice di andare a trovare Jimena ma Manuel si rifiuta. Jana cerca di dissuadere Maria dal fare lo sciopero. Lope confessa ad Jana di non avere il coraggio di dichiararsi con Vera. Curro esce dalla tenuta con Catalina e Martina. Alonso si preoccupa. Romulo dice a Petra che è stata Cruz a decidere che Feliciano fosse l’aiutante di Curro nella battuta di caccia.

Lope e Vera sono finalmente sinceri e suggellano l’inizio della loro relazione con una bellissima dichiarazione d’amore. Manuel, spinto da Catalina, sostiene María nel suo sciopero e la porta in aereo a Córdoba per parlare con un sindacalista. Vera scopre che i suoi soldi sono scomparsi e affronta María, convinta che li abbia rubati. Petra conferma ad Ayala che Cruz ha nominato Feliciano assistente di Curro nella battuta di caccia. Ayala, colpito dalla rimozione del passato a cui ha rinunciato, finisce per baciare Petra. Virtudes cede al ricatto di Norberta e tornerà a casa del fratello Antonio, dal quale non vuole assolutamente separarsi. Simona la incoraggia, anche se l’addio tra le due non potrebbe essere più amaro. Margarita dubita delle intenzioni di Pelayo, quando propone di recarsi negli Stati Uniti. Catalina chiede quindi al conte d’Añil di dirle tutta la verità. Manuel finalmente conferma che Abel ha mentito e vuole affrontarlo, ma Jana gli ricorda che Abel sa della loro storia.

Jana rivela a Manuel che Abel era già al corrente della loro relazione ma non ne parla. Il conte Ayala regala un pegno d'amore a Petra, che ritiene Cruz responsabile della morte di Feliciano. Ayala le giura che scoprirà tutta la verità. Catalina incalza Pelayo per il brusco rientro dai bagni termali, sospetta di mister Cavendish, ma Pelayo vanta un'insofferenza per il cerimoniale e l'incontro con i suoi invitati che rivangherebbero la scomparsa dei genitori. Maria guida lo sciopero, per contrattare migliori condizioni generali per la servitù. Alonso, in buona fede, crede alla scusa di Pelayo. Lorenzo torna dalla visita a Eugenia e scopre da Margarita del pieno recupero di Curro, e dell'inspiegabile rientro di Pelayo e Catalina. La vedova intuisce che il rapporto dei due sia già in crisi, e Lorenzo promette di indagare. Romulo informa il marchese dello sciopero e chiede che sia nominato un mediatore. Alonso cede alla trattativa ma Cruz medita rappresaglie.