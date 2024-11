La promessa, anticipazioni dal 17 al 23 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 17 a sabato 23 novembre 2024

Quando Romulo e Maria iniziano la negoziazione con Lorenzo, si rendono conto di non essersi preparati nel modo giusto, così Romulo e Pia chiedono ai membri della servitù di compilare una lista con le loro richieste. Nel frattempo, Curro diventa ufficialmente il nuovo barone de Linaja. Jana parla con Abel dell’incendio di Cordoba, ma il medico è sfuggente e, quando la donna va a riferirlo a Manuel, viene interrotta dall’arrivo di Catalina che annuncia loro che, entro due mesi, si sposerà con Pelayo. Romulo e Maria espongono le loro richieste al capitano, ma l’uomo li lascia in sospeso senza dare nessuna risposta. Intanto, Salvador scopre della relazione tra Lope e Vera e si congratula con il suo amico. Proprio quando i signori sono rassegnati a consumare una cena fredda, per via dello sciopero, Catalina e Pelayo li sorprendono con una pietanza prelibata, annunciando le loro prossime nozze.

Lo sciopero continua a mettere in difficoltà i nobili e proseguono le trattative portate avanti da Lorenzo, Romulo e Maria. Il primo risultato che ottengono è quello di ridare il posto di cameriera a Jana. Ayala confida a Petra di amarla ancora. Vera chiede a Maria di ridarle i soldi che erano in soffitta, ma lei le risponde di non averli mai presi. Jana dice a Manuel di aver fatto una domanda a trabocchetto ad Abel riguardo all’incendio e continua a pensare che non fosse sul luogo della tragedia. Lorenzo chiede alla servitù informazioni sull’attività delle marmellate. Petra si mostra scostante con Cruz che le ordina di non parlare più della morte di Feliciano. Jana parla con Curro e gli conferma che esclude che Alonso sia coinvolto nella morte della madre.

Petra rivela ad Ayala che Curro è figlio di una relazione di Alonso con una cameriera, e questo spiegherebbe l’odio della marchesa per il ragazzo e il tentativo di ucciderlo, portando alla morte anche di Feliciano, e i due decidono di vendicarsi di Cruz. Abel informa Manuel e Cruz che Jimena è in ripresa grazie a delle cure innovative. Candela cerca di convincere Simona ad andare a trovare i figli. Jana cerca di ottenere da Abel nuove informazioni sulla sua presenza all’incendio alla raffineria, ma lui tronca il discorso. Martina tratta male Curro e confida a Catalina che si sono lasciati nonostante sia innamorata di lui perché non vuole farlo soffrire. Manuel confida a Jana che ha intenzione di chiedere l’annullamento del matrimonio con Jimena e di essere disposto a rinunciare al marchesato pur di stare con lei. Lorenzo incontra i marchesi per discutere delle richieste della servitù e le accettano in parte, ma la servitù è titubante.

Petra accetta di aiutare Ayala nella vedetta contro Cruz, riferendogli anche i punti deboli della marchesa. Intanto, lo sciopero della servitù è al momento di massima tensione. I signori hanno fatto una controfferta alle loro richieste, e nonostante le minacce del Capitano Lorenzo nei confronti di Don Romulo riguardo a un possibile licenziamento, ora spetta ai membri della servitù decidere se accettare o continuare lo sciopero. Jana vuole scoprire di più sul passato di sua madre, così, sotto suggerimento di Maria, convince Curro a parlare con il marchese per indagare sul rapporto che lui aveva con Dolores. Intanto, Abel ha scoperto che Manuel va in giro a fare domande su di lui e decide di affrontarlo, ma i toni non sono affatto amichevoli. Simona è felicissima quando Virtudes torna a La Promessa. L'indagine di Lorenzo sugli affari di Pelayo dà finalmente i suoi frutti, quando il capitano riesce a intrufolarsi nel magazzino della marmellata.