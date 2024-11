La promessa, anticipazioni dal 24 al 30 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 24 a sabato 30 novembre 2024

Dopo il confronto tra Abel e Manuel, il medico sembra pronto a rivelare alla Marchesa la relazione tra il suo amico e Jana. Ma tacerà se Manuel e la cameriera prometteranno di non indagare più sulla sua vita privata. Virtudes torna dalla madre dopo aver affrontato il fratello e Norberta. La sua intenzione è ora quella di rimanere a La Promessa. Catalina chiede al padre il permesso di sposarsi con l’abito da sposa della madre. Con l’approvazione di Alonso, Catalina si mette all’opera per organizzare il matrimonio con l’aiuto della zia e della cugina Martina. Ma come la prenderà Cruz quando lo scoprirà? Dopo aver raggiunto un accordo, la servitù ha interrotto lo sciopero e ripreso il lavoro. Tuttavia, i rapporti tra Petra e Cruz sono stati messi a dura prova dalle dure parole che quest’ultima ha rivolto alla domestica riguardo al figlio defunto. Alonso suggerisce ad Ayala di portare Margarita a una festa, una proposta che sconcerta Ayala. Lorenzo affronta Pelayo…

Lorenzo dice a Palayo di aver visto le armi e gli dice che vuole una percentuale sulle vendite per mantenere il silenzio. Alonso invita Ayala ad avvicinarsi a Margarita. Simona chiede a Pia se Virtudes può fermarsi nella tenuta e le chiede anche se può darle un lavoro. Pia le farà un colloquio per valutarla. Cruz dice ad Alonso che Manuel deve andare a trovare Jimena. Catalina comunica a Simona e a Maria che si sposerà fra due mesi e che indosserà l’abito di Carmen. Jana e Manuel provano a chiarirsi con Abel. Alonso confessa a Curro di sentire molto la mancanza della sua prima moglie e che dopo la sua morte c’è stata un’altra donna prima di Cruz che lo ha aiutato a risollevarsi e di aver sposato Cruz per salvare il marchesato. Salvador fa una scena di gelosia a Maria accusandola di essere troppo affettuosa con Lope. Martina prova il vestito da sposa di Carmen, ma all’improvviso spunta Cruz.

Cruz sembra essere contenta della scelta del l’abito da sposa di Catalina. Jana sorprende Vera mentre esce dalla stanza di Maria. Alonso confessa a curro che dopo la morte di Carmen ci fu un’amicizia molto importante con una cameriera. Jana prova a chiarirsi con Abel. Ayala viene a sapere da Petra che Margarita è proprietaria di un quarto della tenuta. Virtudes va al colloquio con Pia e combina un disastro. Lorenzo dice a Pelayo che vuole entrare nell’attività delle marmellate e che deve dirlo a Catalina. Maria e Salvador fanno pace dopo la lite su Lope. Alonso convince Manuel a fare un breve viaggio con lui per conoscere un pilota, ma il suo obiettivo è un altro.

Manuel si rende conto della trappola che i genitori gli hanno teso per andare a trovare Jimena nel palazzo del Duca e della Duchessa de los Infantes e si ribella ai Marchesi. Nel frattempo, Ayala chiede a Margarita di accompagnarlo al ricevimento dei marchesi di Palmar. Virtudes è ottimista sulla possibilità di essere assunta a La Promessa, ma Simona sa che le cose non si mettono bene per sua figlia. Salvador chiede a Jana e Lope di aiutarlo a organizzare una cena romantica a sorpresa per Maria.