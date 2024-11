La Promessa anticipazioni: il ritorno di Blanca Palomar

Ritorno improvviso e decisamente inaspettato nelle prossime puntate italiane de La Promessa. In seguito alla morte di Jimena de los Infantes (Paula Losada) si riaffaccerà infatti nella vita dei Lujan la giovane fotografa Blanca Palomar (Paula Jornet). Migliore amica di Manuel (Arturo Sancho), la donna farà sorgere immediatamente dei dubbi a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: la morte di Jimena

Tutto partirà nel momento in cui l’arrabbiatissimo Manuel confesserà a Jimena che non l’ha mai accettata come moglie poiché è sempre stato innamorato di un’altra donna, alla quale non ha potuto mostrare i suoi sentimenti alla luce del sole per via delle convenzioni sociali imposte dal suo ruolo di futuro marchese di Lujan. In preda alla confusione più totale, Jimena sospetterà dunque che la misteriosa amante di Manuel sia proprio Blanca, almeno finché non ritroverà nell’hangar delle foto compromettenti di Jana Exposito (Ana Garces) e capirà che è lei la “nemica” da combattere.

A quel punto, la Infantes penserà di rivelare a tutti quanti la relazione extraconiugale in corso tra Manuel e Jana, ma dovrà fare i conti con l’ennesimo imprevisto. Il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) svelerà infatti al padre Josè Luis (Andres Blanco) che ha inscenato con la sua complicità una falsa gravidanza per tenere Lujan legato a sé. Al culmine di una lite, Jimena si getterà dunque dalla balaustra dell’atrio principale de La Promessa e morirà dopo qualche ora di agonia…

La Promessa, trame: il ritorno improvviso di Blanca

Visto che considereranno i Lujan responsabili del suicidio della figlia, Josè Luis e sua moglie Mercedes (Laura Barba) porteranno immediatamente il corpo senza vita di Jimena a Madrid, facendo passare la sua morte come la causa di un tragico incidente e impedendo sia a Manuel e sia a Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) di partecipare ai funerali. Atteggiamento che Cruz considererà come una vera e propria offesa alla sua famiglia.

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, la notizia della morte di Jimena verrà scritta anche su tutti i giornali. Visto che in quei giorni si troverà a Madrid, dopo essere stata per un lungo periodo in Perù per un servizio fotografico, Blanca farà immediatamente le valigie e si precipiterà da Manuel per dargli il suo personale conforto…

La Promessa, trame: Cruz insospettita dalla presenza di Blanca

Tuttavia, la visita di Blanca farà sorgere un dubbio lecito in Cruz. Quest’ultima inizierà a chiedersi se la Palomar possa davvero essere l’amante misteriosa di Manuel, proprio come Jimena sospettava qualche giorno prima di morire. Un sospetto che vorrà verificare, prima che sorga un vero e proprio scandalo e qualcun altro possa iniziare a “malignare” sul rapporto d’amicizia tra il figlio e la fotografa.

Nel frattempo, ignaro delle ulteriori indagini della madre, Manuel si confiderà con Blanca e, oltre a spiegarle per filo e per segno come sono andate le cose con Jimena, menzogne comprese, le rivelerà che il suo rapporto con Jana si è raffreddato dal giorno in cui è morta la consorte perché entrambi si sentono in colpa per quanto accaduto. Blanca intercederà dunque ancora una volta in favore dei protagonisti della telenovela? Seguici su Instagram.