La Promessa anticipazioni: Jimena scopre che Jana è l’amante di Manuel!

Prima o poi la verità viene a galla. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, Jimena de los Infantes (Paula Losada) scoprirà che Jana Exposito (Ana Garces) è l’amante del marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Una scoperta che farà precipitare ancora di più tutta la situazione venutasi a creare…

La Promessa, news: Manuel confessa a Jimena che ama un’altra donna

Come abbiamo potuto raccontarvi in precedenza, la faccenda arriverà ad un punto di non ritorno quando, nel corso di una colazione alla quale saranno presenti diversi familiari, Manuel confesserà a Jimena che non intende dare un’ulteriore possibilità al loro matrimonio, deciso dalle convenzioni sociali, perché ama un’altra donna. Parole che, neanche a dirlo, faranno sprofondare la Infantes nel vortice della confusione più totale.

Non a caso, esattamente come Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Jimena inizierà ad interrogarsi sull’identità della donna misteriosa, anche se concentrerà tutti i suoi sospetti su Blanca Palomar, l’amica fotografa di Manuel. Investigazioni che porterà avanti proprio mentre il marchesino scoprirà da Abel Bueno (Alejandro Vergara), da tempo in cerca di redenzione, che Jimena non è mai rimasta incinta e ha persino simulato un falso aborto con la sua complicità.

La Promessa, spoiler: Jimena scopre che Jana è l’amante di Manuel

Da un lato, dopo essersi confrontato anche con Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) sul da farsi, Manuel sceglierà di mantenere per il momento la più completa riservatezza sulla questione, in modo da capire come affrontare Jimena sulla falsa gravidanza. Dall’altro, il marchesino non vorrà perdere tempo più di tanto e si recherà da un sacerdote per capire se sia possibile sciogliere alla Sacra Rota il suo matrimonio con la Infantes.

Tutto ciò accadrà mentre Jimena deciderà di recarsi all’hangar per un ulteriore chiarimento con Manuel. Una scelta che si rivelerà abbastanza dolorosa per la Infantes. Possiamo infatti anticiparvi che la donna frugherà tra le cose del marito e troverà le fotografie scattate a Jana durante la loro fuga in spiaggia di qualche mese prima. Scatti che faranno comprendere a Jimena che… è la Exposito la donna che Manuel ama!

La Promessa, trame: Jimena organizza la sua contromossa ma…

Sempre più sull’orlo del baratro, Jimena mediterà dunque la sua personale vendetta contro Jana e, soprattutto, Manuel, ragione per la quale farà presente alla madre Mercedes (Laura Barba) che quella sera stessa darà un annuncio capace di stupire tutti i membri della famiglia Lujan. Ovviamente, la signora Infantes cercherà di carpire quante più informazioni possibili dalla figlia, che però sarà abbastanza criptica sull’argomento e si rallegrerà appena comprenderà che anche il padre Jose Luis (Andres Blanco) sarà presente al fatidico momento.

Ad ogni modo, ve lo diciamo sin da ora, la “rappresaglia” di Jimena ai danni di Manuel e Jana non andrà a buon fine perché dovrà fare i conti con un imprevisto che non aveva minimamente calcolato e che si rivelerà “fatale”… Seguici su Instagram.