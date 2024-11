La Promessa anticipazioni: Abel confessa ai Lujan che Jimena non è mai stata incinta!

Tutte le bugie di Jimena de los Infantes (Paula Losada) stanno per venire fuori: è ciò che succederà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. In preda ai sensi di colpa, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) confesserà infatti ai Lujan che la donna non è mai stata incinta. Rivelazione che ovviamente farà scattare una serie di dinamiche nella telenovela iberica…

La Promessa, news: Abel vuole che Jimena racconti la verità

La storyline partirà quando Jimena tornerà all’improvviso a La Promessa, ottenendo da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) il permesso di restare. Decisione, quella presa dai genitori, che farà andare su tutte le furie Manuel (Arturo Sancho), il quale non vorrà proprio saperne di vivere ancora sotto lo stesso tetto della moglie “pazzoide”, capace in passato di incendiare la tenuta per tentare di uccidere la sorella Catalina (Carmen Asecas).

Tra gli scontenti per la presenza di Jimena ci sarà anche Abel, da tempo in cerca di redenzione agli occhi di Manuel e Jana Exposito (Ana Garces). Non a caso, dopo aver confessato ai due “amici” di essere sposato, il dottor Bueno parlerà a chiare lettere a Jimena e le chiederà di confessare a Manuel che la sua gravidanza è stata soltanto una messinscena, così come il suo successivo aborto.

La Promessa, trame: Jimena tenta di avvelenare Abel

Ovviamente, Jimena non vorrà raccontare per nessun motivo la verità a Manuel, soprattutto quando quest’ultimo le confesserà di essere sempre stato innamorato di un’altra misteriosa donna nel bel mezzo di una discussione alla quale parteciperanno diversi membri della famiglia Lujan. Certa che la notizia della falsa gravidanza finirebbe per rovinare ancora di più il suo rapporto con il marchesino, Jimena tenterà dunque di sbarazzarsi per sempre di Abel.

Per riuscire nella sua “impresa”, Jimena inviterà Abel in camera sua a bere una tazza di tè, nella quale verserà un potente veleno. Piano omicida che, fortunatamente, non andrà in porto: la bevanda sarà infatti troppo calda e Bueno si rifiuterà di berla. La svista della “squinternata” Infantes gli salverà quindi la vita.

La Promessa, spoiler: Abel confessa ai Lujan che Jimena non è mai stata incinta

Che cosa succederà, dunque, in seguito a tutti questi fatti? Mentre Jimena si interrogherà sul nome dell’amante di Manuel, ipotizzando erroneamente che possa trattarsi di Blanca Palomar, Abel deciderà di farsi carico di ogni sua responsabilità e confesserà agli attoniti Cruz, Alonso e Manuel che la Infantes non è mai stata incinta e che tutto faceva parte di una macchinazione per tenere il giovane Lujan legato a sé.

Una confessione in piena regola che farà entrare Manuel in shock totale, anche se fortunatamente potrà contare sul supporto dell’amata Jana. Tuttavia, prima di decidere come comportarsi con la consorte, Manuel converrà con Cruz e Alonso che è necessario, almeno per ora, mantenere la più completa riservatezza sulla questione, ragione per cui non licenzieranno in tronco nemmeno Abel e, oltre a non denunciarlo alle autorità, gli permetteranno di continuare a stare nella tenuta.

Il tutto mentre Jimena, ancora una volta sull'orlo della pazzia più totale, crederà di avere ancora una chance con Manuel…