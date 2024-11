La Promessa anticipazioni: Lorenzo trama contro Catalina ma Pelayo lo scopre!

Fino a che punto sarà disposto a spingersi Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) per prendere il controllo del commercio di marmellate e salse gestito dalla “nipote” Catalina de Lujan (Carmen Asecas)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il capitano metterà infatti in moto un piano per spodestare la ragazza, ma Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) intercetterà in tempo la sua mossa…

La Promessa, news: Catalina manda a monte le nozze con Pelayo

La situazione sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno nel momento in cui, dopo averlo salvato dalle grinfie di Mister Cavendish, Catalina scoprirà con estremo sgomento che il fidanzato Pelayo ha sempre utilizzato la loro produzione di marmellate per procedere indisturbato con il commercio di armi illegali. A quel punto, la Lujan si sentirà profondamente tradita dall’uomo e, nel bel mezzo di una cena, comunicherà a tutti i familiari che le sue nozze con Pelayo sono rimandate a data da destinarsi.

Da un lato Pelayo cercherà ad ogni costo di riconquistare la fiducia di Catalina, ma ogni suo sforzo sembrerà del tutto vano. Dall’altro, Lorenzo approfitterà della situazione venutasi a creare per chiedere a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) di mediare con Alonso (Manuel Regueiro) e concedergli di prendere il possesso dell’intero commercio delle marmellate.

La Promessa, trame: un nuovo cliente per Catalina?

Pur preoccupato di una possibile disfatta (Cavendish era apparentemente il cliente maggiore nell’acquisto delle marmellate e salse), Alonso non se la sentirà di strappare di punto in bianco delle mani della figlia la vantaggiosa attività imprenditoriale. Per tale ragione, il marchese di Lujan darà a Catalina due settimane di tempo per trovare nuovi clienti in grado di risollevare il negozio dopo il forfait dato loro da Cavendish.

Senza ricorrere all’aiuto di Pelayo, che vorrà tenere il più lontano possibile da sé, Catalina prenderà quindi contatti con il signor Javier, il quale sembrerà apprezzare i prodotti che vuole vendergli e le lascerà intendere che, al loro incontro successivo, le ordinerà un ingente quantitativo di conserve e salse.

Tuttavia, nel giorno prescelto per il loro secondo appuntamento, Javier si tirerà indietro ed asserirà di aver compreso che le marmellate Lujan non sono abbastanza di qualità per il pubblico al quale vuole rivolgersi…

La Promessa, spoiler: Pelayo scopre che Lorenzo sta boicottando Catalina

Ma cosa avrà causato il dietrofront di Javier? L’avete sicuramente già capito: in realtà, l’uomo sarà stato mandato da Lorenzo per far perdere tempo a Catalina ed impedirle così di concentrarsi su altri possibili e “veri” clienti. Si tratterà insomma di un diversivo utilizzato dal capitano De La Mata per far scadere le due settimane di tempo date alla ragazza da Alonso!

Appena origlierà la conversazione telefonica tra Javier e Lorenzo, Pelayo unirà tutti i tasselli del puzzle e affronterà il Capitano, il quale non si lascerà comunque intimidire e parlerà di un misterioso segreto di Gomez de la Serna che intende portare alla luce qualora dovesse continuare ad impicciarsi dei suoi affari.

Tale intimidazione non scoraggerà Pelayo, che metterà al corrente Catalina delle interferenze di Lorenzo. Resta dunque da capire come reagirà la ragazza… Seguici su Instagram.