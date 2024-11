La Promessa anticipazioni: Margarita furiosa con Martina… e c’entra Ayala!

Nelle prossime puntate de La promessa, per avvicinarsi a Margarita de Lujan (Cristina Fernandez) ed avviare il piano per vendicarsi di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per la morte del figlio Feliciano Arcos (Marcos Orengo), il conte di Ayala Ignacio (Miquel Garcia Borda) dovrà prima affrontare una nuova “nemica”: la giovane Martina (Amparo Pinero).

Quest’ultima non vedrà infatti di buon occhio la “simpatia” nutrita dalla madre per il nuovo arrivato poiché la considererà una vera e propria mancanza di rispetto nei riguardi del defunto padre Fernando (Javier Collado). E così le incomprensioni non tarderanno ad arrivare…

La Promessa, news: il piano di Ignacio ha inizio

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Ayala e Petra (Marga Martinez) non faranno fatica a comprendere che l’incidente di caccia che è costato la vita a Feliciano è stato organizzato da Cruz nel tentativo di liberarsi per sempre dell’odiato nipote Curro (Xavi Lock).

A quel punto, Ignacio non esiterà ad avvicinarsi a Margarita appena comprenderà che è in possesso del 25% de La Promessa. Il conte spiegherà infatti a una gelosissimaPetra che intende far innamorare la vedova Lujan di lui per poi estorcerle, a tempo debito, la sua parte della tenuta. E questa mossa sarà soltanto la prima di una grande macchinazione che Ignacio intenderà portare avanti per fare cadere Cruz in rovina…

La Promessa, trame: Margarita affascinata da Ignacio

E così, dopo essere andato con lei ad un ricevimento su suggerimento del cognato Alonso (Manuel Regueiro), Ignacio passerà sempre più tempo con Margarita e finirà per indispettire Martina, che considererà “oltraggioso” il fatto che la madre stia accettando il corteggiamento di Ayala a pochi mesi di distanza dalla morte dell’adorato papà Fernando.

Un disappunto che Martina non mancherà di sottolineare anche a Margarita, la quale non si lascerà però intimidire dalle parole della figlia e le dirà che sta semplicemente vivendo la sua vita, senza dare però un’etichetta alla conoscenza, piacevole, che sta avviando con il Conte. Tutto sarà però destinato a precipitare nel momento in cui, alla presenza di Martina, Ayala regalerà a Margarita un bellissimo vestito da indossare…

La Promessa, spoiler: Margarita furiosa con Martina

Qualche ora dopo, Martina rovinerà infatti il vestito e, pentitasi del suo gesto, cercherà di portarlo in lavanderia per vedere se può rimediare al disastro che ha rovinato. Durante il tragitto verrà però interrotta, guarda caso, da Petra, che la tratterrà giusto il tempo necessario ad Ayala di arrivare lì insieme a Margarita.

Quando vedrà cosa è successo all’abito, Margarita andrà quindi su tutte le furie ed accuserà Martina di essere soltanto una bambina capricciosa e viziata, ragione per la quale la punirà consentendole di uscire dalla sua camera soltanto per mangiare. In questo caso, a fare da paciere ci penserà Ignacio, che dirà a Margarita che non è il caso di essere così dura, visto che Martina sta cercando soltanto di attirare la sua attenzione perché non ha ancora superato del tutto la morte di Fernando.

Il discorso, per quanto studiato a tavolino da Ignacio per ingraziarsela, convincerà Margarita, ormai vicinissima al Conte. Non a caso, il giorno successivo Margarita darà a Ignacio un timido bacio sulla guancia, che verrà intercettato da Martina. E il “dramma” tra madre e figlia sarà soltanto all’inizio… Seguici su Instagram.