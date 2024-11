La Promessa anticipazioni: Petra cerca di soffiare il posto a Pia!

Una faida prima o poi si riaccende, soprattutto se non c’è stata una vera e propria rappacificazione. È ciò che succederà tra la governante Pia Adarre (Maria Castro) e la cattivissima Petra Arcos (Marga Martinez) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Approfittando dell’arrivo del nuovo maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria), Petra cercherà infatti di soffiare il posto di lavoro a Pia, ma ce la farà davvero?

La Promessa, news: il piccolo Diego sta male

La storyline prenderà il via quando, contravvenendo al patto sancito in precedenza con Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per garantirgli istruzione e una certa agiatezza economica, Pia si troverà costretta a riportare il piccolo figlioletto Diego nella tenuta. Il bimbo avrà infatti sviluppato una pericolosa infiammazione ai polmoni, come notato da Jana Exposito (Ana Garces), e la Adarre non vorrà allontanarsi da lui per nemmeno un minuto.

Per tale motivo, Pia comincerà ad essere decisamente distratta a lavoro e si assenterà più del dovuto. Un particolare che verrà presto notato anche da Ricardo, il quale rimprovererà la governante salvo poi ritornare sui suoi passi, offrendole il suo aiuto appena scoprirà quanto sta succedendo con Diego. Una disponibilità che però darà il via anche ad un grosso equivoco…

La Promessa, trame: Cruz minaccia Pia

Eh sì: quando si renderà conto del fatto che Cruz ha scoperto tutto quanto e procederà a licenziarla qualora non dovesse riportare Diego lontano da La Promessa entro due giorni, i sospetti di Pia si concentreranno proprio su Ricardo, che accuserà di essere un traditore per avere riferito alla Marchesa che il bimbo si trovava nella tenuta.

Da un lato Pellicer negherà subito il suo coinvolgimento nella questione ma la Adarre non gli darà ascolto; dall’altro Pia subirà l’ennesimo shock quando Petra le dirà a chiare lettere che è stata lei a riferire tutto quanto alla marchesa!

Un modus operandi, quello della Arcos, che innescherà la collera della governante, certa che Petra avrebbe dovuto guardarle le spalle come segno di ringraziamento per come le è stata vicino in seguito alla morte di Feliciano (Marcos Orengo).

Non a caso, durante uno scontro piuttosto acceso, Pia si dirà certa del fatto che Petra sta godendo per il malessere di Diego e sottolineerà che deve vergognarsi per ciò che ha fatto, proprio come farebbe Feliciano se fosse ancora vivo.

La Promessa, spoiler: Petra cerca di soffiare il posto a Pia

La discussione con Pia creerà dunque dei sensi di colpa in Petra? Assolutamente no: qualche giorno dopo, la Arcos si farà coraggio e non mancherà di dire a Ricardo che, dal suo punto di vista, la Adarre non sta svolgendo al meglio le sue funzioni di governante. Proprio per questo, vantandosi per le sue qualità, gli suggerirà che è forse proprio lei la persona più adatta per sostituirla…

Insomma, Petra cercherà di farsi bella agli occhi di Ricardo per soffiare il posto di lavoro a Pia, ma come reagirà il nuovo maggiordomo? Fortunatamente, Ricardo prenderà le difese di Pia e preciserà alla Arcos che non ha nulla da recriminarle dal punto di vista professionale. Questa sarà però soltanto una prima battaglia persa per Petra, che non se ne starà con le mani in mano…