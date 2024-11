La Promessa anticipazioni: Vera fa una confessione a Lope, ma dice la verità?

Una strana confessione avrà luogo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Messa alle strette, Vera Gonzalez (Angela Echaniz) confesserà al fidanzato Lope Ruiz (Enrique Fortun) parte del suo passato, ma gli starà raccontando davvero la verità? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

La Promessa, news: chi è davvero Vera?

La storyline prenderà piede poco prima della morte di Jimena de los Infantes (Paula Losada). Durante il suo soggiorno a La Promessa, Mercedes (Laura Barba) – la madre della moglie di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) – avrà infatti come l’impressione di aver visto la domestica Vera da qualche parte e, durante un dialogo, farà presente alla diretta interessata di trovarla molto simile nei modi e nella voce alla figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera.

Parole che, stranamente, faranno entrare immediatamente in panico Vera, che affermerà di non aver mai sentito parlare dei sopracitati duchi, anche se ovviamente sarà chiarissimo ai telespettatori che la ragazza sta soltanto mentendo a Mercedes. Una situazione, già di per sé complicata, che subirà un ulteriore contraccolpo quando, durante un sopralluogo nella tenuta, il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent) ritroverà la borsa piena zeppa di soldi della Gonzalez.

La Promessa, trame: Lope comincia ad avere dei sospetti su Vera

Eh sì: possiamo anticiparvi che Lope riconoscerà immediatamente la borsa di Vera appena la vedrà nell’ufficio di Romulo. Una vera e propria stranezza, considerando il fatto che, giorni prima, Maria Fernandez (Sara Molina) aveva dichiarato di essere la proprietaria della borsa, rischiando addirittura il licenziamento per aver nascosto un’ingente quantità di soldi, a suo dire ritrovata per caso in soffitta.

Nel momento in cui la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) mentirà intascandosi il denaro, sottolineando a Romulo che quella borsa è ovviamente di sua proprietà, Lope sarà sempre più convinto del fatto che, in realtà, la padrona della stessa sia proprio Vera e non esiterà ad affrontarla per chiederle spiegazioni circa i suoi sospetti. E così otterrà una confessione dalla giovane fidanzata…

La Promessa, spoiler: Vera fa una confessione a Lope, ma dice la verità?

Messa con le spalle al muro, Vera ammetterà di essere la proprietaria della borsa ed affermare di aver sottratto tutto quel denaro al padre, precisando che l’uomo si è arricchito truffando la gente e che dunque, per tale motivo, ha pensato che fosse lecito rubargli tanto denaro prima di darsi alla fuga per via dei suoi modi di fare dispotici e troppo autoritari.

Un racconto decisamente lacunoso, che tuttavia sembrerà convincere Lope, soprattutto nel momento in cui Vera dirà di non avergliene parlato prima poiché temeva di non essere compresa e addirittura giudicata. Ma tale confessione corrisponderà davvero alla verità oppure Vera starà ancora mentendo a Lope? Occhio ai futuri accadimenti perché, si sa, le bugie hanno le gambe corte… Seguici su Instagram.