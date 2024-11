La Promessa anticipazioni: Virtudes fa fatica ad ambientarsi, ecco perché

Anche se verrà assunta a La Promessa e potrà stare a stretto contatto con la madre Simona (Carmen Flores Sandoval), il soggiorno nella tenuta sarà difficilissimo per la giovane Virtudes (Laura Lafuente). La ragazza comincerà infatti ad avvertire una serie di malesseri a cui saprà dare una risposta concreta, che però non piacerà affatto alla cuoca…

La Promessa, news: Virtudes comincia a lavorare ma…

La storyline si delineerà quando, in nome della stima e dell’affetto che sente per Simona, Pia Adarre (Maria Castro) deciderà di assumere Virtudes nella tenuta. Dato che la ragazza non avrà alcuna esperienza come domestica, la governante affiderà a Virtudes il ruolo di sguattera, affiancandole Teresa Villamil (Andrea del Rio) come supervisore finché non avrà imparato tutti i trucchi del mestiere.

Virtudes accetterà di buon grado tale mansione, almeno finché, al termine di una giornata estenuante di lavoro, non avvertirà una grossa crisi respiratoria, che sarà simile ad un vero e proprio attacco di panico. Malore che, almeno inizialmente, Virtudes cercherà di nascondere a Simona, soprattutto quando il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) le dirà che lo stesso può essere stato provocato dai detersivi utilizzati per la pulizia de La Promessa. Le cose, in realtà, non staranno così…

La Promessa, spoiler: ecco perché Virtudes sta male

Quando anche Simona verrà messa al corrente dalla “squinternata” Jimena de los Infantes (Paula Losada) dei suoi malesseri, ormai sempre più frequenti, Virtudes non avrà altra scelta se non quella di confessare a Simona e a Candela (Teresa Quintero) che avverte delle vere e proprie crisi di panico perché si sente ingabbiata tra le quattro mura de La Promessa, le quali non fanno altro che trasmetterle un forte senso di oppressione.

Da un lato Virtudes confiderà che, prima o poi, si ambienterà alla sua nuova vita e tutti questi malesseri si trasformeranno soltanto in un brutto ricordo; dall’altro Simona si preoccuperà ancora di più per lo stato emotivo della figlia e si chiederà se sia giusto che continui a stare al suo fianco se ciò le provoca così tanto dolore.

La Promessa, trame: Virtudes sparisce nel nulla!

Il dubbio in questione aumenterà quando, nel bel mezzo di una giornata lavorativa, Virtudes sparirà nel nulla e verrà ritrovata soltanto diverse ore dopo dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent), intenta a fare senza permesso una passeggiata nei giardini de La Promessa.

Dopo averla strigliata in malo modo, riportandola a quelle che sono le sue responsabilità, Pia darà un'altra opportunità a Virtudes, che si impegnerà a rispettare tutte le regole. Ma tutto questo basterà o succederà dell'altro?