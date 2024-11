La rosa della vendetta, anticipazioni puntata 10 novembre 2024

Anticipazioni e trama puntata La rosa della vendetta di domenica 10 novembre 2024

Gara rivela a Gulcemal il suo vero nome. Gli confessa perciò di chiamarsi Firuze e di essere la madre di Deva. Profondamente ferito, Gulcemal le consegna dei soldi e la caccia di casa. La donna, ormai senza più nessuno, si reca da Deva per ricevere ospitalità, ma anche lei la respinge. Firuze decide di aspettare fuori da casa di Ibrahim finchè la figlia non la perdonerà. Gulendam va da Vefa per chiedergli di scoprire dove voglia scappare Mert, rivelandolo al fratello perché possa dargli una punizione adeguata.

Gülendam scopre che Mert non stava cercando di fuggire da solo, ma stava organizzando la fuga per entrambi. Colpita dal bel gesto, lo implora di non accettare il denaro che il fratello gli aveva proposto per sparire per sempre, ma di restare al suo fianco e farsi una nuova vita con lei lontano da lì. Intanto, Gülcemal fa visita a Deva e i due trascorrono la notte insieme. Al suo risveglio, la ragazza se n’è andata e gli ha lasciato una lettera in cui gli dice di amarlo, ma che non si vedranno mai più, perché la loro unione può portare solo sofferenza a entrambi. L’uomo, a pezzi, torna a casa e litiga con Gülendam, che gli annuncia che si trasferirà con Mert a casa di Zafer. Deva dice alla famiglia che vuole andarsene e ricominciare da zero e trova il loro sostegno. Non riesce ancora a perdonare Gara, ma non esclude di riuscire a farlo in un futuro lontano. Nel frattempo, Zafer è disperata all’idea di andare a vivere in una casetta modesta, ora che la sua azienda è fallita.

Con un biglietto, Gulcemal chiede a Zafer di raggiungerlo in cima alla scogliera. Una volta lì, le domanda se gli abbia mai voluto bene e quando lei risponde di no, si lascia cadere nel vuoto. Passano cinque anni e tutti lo danno ormai per morto. Mert e Gulendam hanno avuto una bambina, Müjgan, e Zafer vive insieme a loro poichè affetta da quelli che sembrano sintomi di demenza senile. Infatti, la donna è rimasta sconvolta dal "suicidio" del figlio ed è convinta che Gulcemal sia vivo solo perché le appare in sogno da bambino. Nel frattempo, Deva è al porto con Cemal, figlio avuto da Gulcemal a sua insaputa…