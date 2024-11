L’amica geniale 4: cast e trama dell’ultima stagione della fiction di Rai 1

A sei anni dalla messa in onda della prima stagione, L’Amica Geniale giunge al suo epilogo. A partire da stasera, lunedì 11 novembre 2024, Rai 1 presenta la quarta e ultima stagione della serie evento che ha saputo catturare l’immaginario collettivo e raccontare la straordinaria saga scritta da Elena Ferrante, un fenomeno che ha conquistato lettori e spettatori di tutto il mondo. La serie, che ha brillato sia in Italia che all’estero, si prepara a concludere il suo viaggio attraverso le complesse vite di Elena e Lila, due donne che, attraverso la loro amicizia e le loro sfide, ci hanno raccontato non solo una storia personale, ma anche un pezzo della storia sociale e politica italiana.

Un ultimo capitolo che segna un’importante transizione, non solo per le vicende raccontate, ma anche per il cambio di cast che accompagna la crescita dei personaggi. Elena e Lila, ormai adulte, sono chiamate a confrontarsi con le sfide di una vita matura, e la serie non può fare a meno di rinnovarsi per essere fedele a questa evoluzione.

Alba Rohrwacher sostituisce Margherita Mazzucco nel ruolo di Elena Greco (Lenù), una scrittrice ormai affermata che torna a Napoli per fare i conti con il passato e un amore mai del tutto sopito, quello per Nino Sarratore (Fabrizio Gifuni). Irene Maiorino prende invece il posto di Gaia Girace, portando Lila nel suo ruolo di donna forte e carismatica, che è rimasta nel rione di Napoli, ma che ha trovato una nuova strada come imprenditrice nel campo dell’informatica.

Nella stagione finale, le due amiche si ritrovano in momenti cruciali delle loro vite. Elena, dopo essersi stabilita lontano da Napoli, ha visto la sua vita intrecciarsi con matrimoni e separazioni, ma è ora pronta a rivivere un amore giovanile. L’amore per Nino Sarratore, che riemerge improvvisamente, è l’elemento che rimetterà in discussione il suo percorso e le sue scelte.

Lila, invece, è rimasta a Napoli e ha costruito una carriera brillante nel mondo dell’informatica. Nonostante i legami familiari e le difficoltà legate alla sua città, Lila ha saputo ritagliarsi un ruolo di leadership, ma questo la porterà inevitabilmente a scontrarsi con figure potenti e pericolose, come i fratelli Solara, protagonisti della criminalità locale. La loro amicizia, che ha attraversato le vicende più turbolente, si troverà a dover affrontare le sfide di un presente sempre più complicato, con una riflessione continua su se stesse, le proprie scelte e la società che le circonda.

La regia di Laura Bispuri, che subentra a Saverio Costanzo (responsabile delle prime due stagioni) e Daniele Luchetti (che ha diretto la terza), porta un nuovo taglio a questa stagione finale. La regista ha scelto con cura le location che riflettono l’evoluzione del contesto narrativo. Napoli resta il cuore pulsante della serie, con le sue strade, piazze e vicoli che sono testimoni di un cambiamento che non riguarda solo i protagonisti, ma anche la città stessa. Le scene si svolgono tra luoghi iconici come via Petrarca, il lungomare Caraccio e Piazza del Plebiscito, ma ci sono anche incursioni a Torino e Firenze, che arricchiscono la scenografia della storia con nuove atmosfere.

Il cast di questa quarta stagione è stato completamente rinnovato e comprende nomi importanti del panorama cinematografico e televisivo italiano. Oltre alle già citate Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, troviamo Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore, Stefano Dionisi nei panni di Franco Mari e una serie di attori che daranno vita ai personaggi familiari, come Anna Rita Vitolo (Immacolata), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota) e Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota).

Con questa ultima stagione, L'Amica Geniale non si limita a raccontare la conclusione di un'epopea personale, ma si fa portavoce di temi universali come l'evoluzione dell'identità, le relazioni interpersonali e le sfide del cambiamento sociale. Il viaggio di Elena e Lila arriva al termine, ma le loro storie continueranno a vivere nel cuore di chi le ha seguite, tra i vicoli di Napoli e le complesse dinamiche di una società in continua evoluzione, tanto amata in Italia quanto nel mondo.