Le leggi del cuore, dal 14 novembre su RaiPlay e prossimamente su Rai 2

Dopo lo straordinario successo ottenuto in tutta l’America Latina, negli USA e con la versione destinata al Messico, approda in Italia “Le Leggi Del Cuore”. La prima stagione della serie, composta da 131 episodi, prodotta da RCN Colombia e distribuita in Italia da Tunnel Produzioni, sarà disponibile in prima visione esclusiva su RaiPlay ogni giovedì a partire dal 14 novembre e prossimamente su Rai 2.

Nel cast spiccano talentuosi attori del panorama televisivo latino-americano che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Laura Londoño, conosciuta per svariate produzioni di successo come “Café con Aroma de Mujer” e per aver vinto l’ultima edizione di MasterChef Spagna, Luciano D’Alessandro, attore e conduttore venezuelano di origine italiane già noto anche al pubblico italiano per la serie “Dolce Valentina” e prossimamente al cinema con “Padres” e Sebastián Martínez, protagonista dell’altrettanto acclamata serie Netflix L’Incidente.

Di grande successo, inoltre, la sigla originale della serie; il brano “Me Llamas” del gruppo Piso 21 è infatti una hit mondiale con oltre 90 milioni di streaming e recentemente remixata dal celebre cantante MALUMA.

Basata su storie reali con tematiche attuali, spesso delicate e dal forte contenuto sociale, Le Leggi Del Cuore racconta le vicende umane e professionali di un gruppo di avvocati di un importante studio legale, esperti in diritto di famiglia e penale. Nel corso delle puntate i casi legali si intrecciano con la storia tra

Julia Escallón (Laura Londoño) e Pablo Domínguez (Luciano D’Alessandro), due brillanti avvocati che si incontrano proprio quando lui sta divorziando e lei è in procinto di sposarsi con il collega Camilo Borrero (Sebastián Martínez).

Lo studio legale affronta cause complesse che spesso coinvolgono i protagonisti anche dal punto di vista personale ed etico, come quello di un transessuale che reclama la paternità del figlio biologico, ma anche casi penali delicati di violenza domestica e familiare.

Nel cast altri volti noti al grande pubblico: Iván López, nei panni del seducente avvocato Nicolas Ortega, Mabel Moreno, nelle vesti di Maria Del Pilar, avvocatessa carismatica che lotta per i diritti e per l’emancipazione delle donne e Lina Tejeiro, la romantica Catalina Mejìa, segretamente innamorata di Alfredo Duperly, interpretato da Rodrigo Candamil, recentemente protagonista del sequel di Betty la fea.

Il 14 novembre dalle 15:00 Le Leggi Del Cuore farà inoltre il suo debutto mondiale in diretta streaming su TikTok con il primo episodio trasmesso in versione integrale. L’evento sarà accessibile ai fan attraverso i profili ufficiali TikTok RaiPlay (@raiplay) e RaiPlay Film e Serie (@raiplayfilmeserie), canali seguiti da milioni di giovani che ogni giorno apprezzano il meglio dell’offerta Rai in formato “reel”.

L’evento, uno dei primi nel suo genere in Italia, prevederà più repliche durante la giornata e vedrà la partecipazione attiva del cast della serie, dando vita a una speciale esperienza di visione e condivisione collettiva. In linea con il formato innovativo, i momenti più salienti e i contenuti extra con i protagonisti saranno disponibili sui principali canali social, permettendo così ai fans di immergersi completamente nella storia e nei personaggi.

A supporto dell’esperienza di visione, sarà inoltre disponibile una playlist ufficiale della colonna sonora della serie su Spotify, per accompagnare il pubblico anche fuori dalla visione.

RaiPlay continua a ridefinire le modalità di fruizione dei contenuti Rai, ampliando le proprie proposte dedicate ai giovani e sfruttando al massimo i nuovi canali di comunicazione digitale. Seguici su Instagram.