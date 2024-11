Segreti di Famiglia anticipazioni: Ceylin in carcere, ecco perché

Sono in arrivo tempi duri per Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), la protagonista assoluta di Segreti di Famiglia. Nel corso delle prossime puntate, nonostante il supporto del marito Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu), l’avvocatessa finirà in carcere con l’accusa di avere ucciso Engin Tilmen (Onur Durmaz). E questo sarà solo l’inizio di un difficile calvario che la donna dovrà affrontare…

Segreti di Famiglia, news: la morte di Engin

La storyline inizierà quando Ceylin si renderà conto del fatto che Engin sta per fuggire dall’ospedale nel quale è stato ricoverato in seguito ad un misterioso avvelenamento avvenuto in carcere. Al fine di non consentire all’assassino della sorella İnci Erguvan (Ece Yüksel) di farla franca, Ceylin riuscirà a salire nella macchina scelta da Engin per la fuga, ciò senza farsi notare.

Tuttavia, qualche ora dopo questo avvenimento, Ceylin si risveglierà in un bosco completamente sporca di sangue ed avrà tra le mani una pistola. La Erguvan non avrà nessun ricordo di quanto accaduto ma resterà attonita quando inciamperà nel corpo senza vita di Engin. Non a caso, si mostrerà decisamente sotto shock appena il preoccupatissimo Ilgaz riuscirà a ritrovarla e farà fatica a parlare per spiegargli che cosa le sia successo. Uno stato confusionale che continuerà anche quando tutte le prove raccolte nel luogo della morte di Engin porteranno a lei…

Segreti di Famiglia, trame: Yekta giura vendetta contro Ceylin

Eh sì: le uniche impronte digitali nella pistola che ha ucciso Engin saranno infatti quelle di Ceylin. Un elemento che basterà all’avvocato Yekta Tilmen (Uğur Polat) per muovere le sue conoscenze e far sì che Ceylin venga accusata, in maniera formale, dell’omicidio del figlio Engin.

In tal senso, c’è da dire che il procuratore Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak), nonostante i contrasti sorti con l’ex cognato Ilgaz, cercherà di aiutare la Erguvan poiché riterrà impossibile che sia proprio lei l’assassina. Anche il suo intervento si rivelerà, però, del tutto inefficace.

Al momento dell’incontro col giudice, Ceylin non spiccicherà parola perché, data la confusione mentale, avrà dei flashback distorti di quanto accaduto e immaginerà di avere davvero premuto il grilletto della pistola che ha tolto la vita a Engin. A quel punto, data la mancata collaborazione dell’accusata, il giudice potrà prendere soltanto una decisione…

Segreti di Famiglia, spoiler: Ceylin in carcere!

Come vi abbiamo già detto, per Ceylin si apriranno le porte del carcere. Una sentenza che sconvolgerà in primis i familiari della donna, che durante l’udienza scopriranno tra le altre cose che ha sposato Ilgaz senza informarli!

Come se non bastasse, lo stesso Ilgaz dovrà fare i conti con uno spiacevole imprevisto: Yekta farà sì che né il padre Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal) e né il commissario e amico Eren Duman (Uğur Aslan) possano fornirgli dei dettagli sul caso di Ceylin, per non incorrere in spiacevoli sanzioni.

E così quando Eren verrà sospeso dalle indagini, contravvenendo agli ordini di non aiutarlo per nessun motivo, Ilgaz prenderà una sofferta decisione in grado di scombussolare completamente il suo futuro…