Segreti di famiglia, anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama puntate da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2024

La cella di Engin viene perquisita dai secondini, che trovano il suo cellulare sotto il materasso della branda. Pars chiede che il detenuto venga messo in isolamento e scopre di essere stato preceduto da Ilgaz, che ha fatto la sua stessa richiesta. Così, il procuratore convoca l’avvocato Seda perché sospetta che sia stata lei a far entrare il cellulare in carcere. La donna nega, ma le sue risposte non convincono Pars, il quale ordina il sequestro del cellulare e del computer di Seda facendola arrestare.

Eren telefona a Ozlem e le chiede di incontrarla. La donna, di nascosto dal violento marito Fatih, si presenta all’appuntamento. Eren le rivela di essersi sottoposto al test di paternità, grazie al quale ha scoperto di essere il padre di Tugce. Eren e Ozlem discutono animatamente della fine della loro relazione.

Ceylin e Ilgaz fanno irruzione in casa di Meltem per salvare Elif, proprio mentre la donna cerca di somministrare qualcosa di sospetto alla figlia. La ragazzina viene trasferita in ospedale e, una volta scoperto cosa le fosse stato iniettato, Ilgaz convalida l’arresto definitivo per la madre. Parla e la sua squadra vincono la gara ma la ragazza tenta il suicidio per sottrarsi al ricatto di Engin. Aylin trova nella sua tasca il biglietto anonimo con le minacce, Ceylin lo vede e capisce subito che è opera di Engin, che non esita a telefonare per rivendicare le sue azioni.

Neva è terrorizzata all’idea che Engin riveli a qualcuno il suo segreto e incalza Pars. Tugce chiede l’aiuto di Eren per salvare sua madre dal marito che la sta picchiando selvaggiamente, ma durante la lite scopre che la colpa della rabbia di Fatih è proprio di Eren. Mert ordina a Serdar di scoprire cosa tormenti Cinar; quando Serdar fallisce, è Cinar stesso a confessare tutto al nonno.

Neva va a trovare Engin in carcere, ma al suo arrivo il ragazzo viene trovato privo di sensi nella sua cella e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Intanto Ceylin raggiunge Seda, ma mentre stanno parlando lei viene avvertita delle condizioni di salute di Engin e insieme le due donne si recano in ospedale. Le raggiunge anche Ilgaz.