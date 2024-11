Segreti di famiglia, anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama puntate da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2024

Yekta si reca in ospedale con Lacin e Seda, irrompe nella stanza del medico chiedendo notizie del figlio. La dottoressa gli ha riferito che si tratta di una intossicazione alimentare, ma lui ovviamente non ne è affatto convinto. Accusa Seda di aver giocato sporco per il suo personale desiderio di vendetta. Ilgaz intanto si reca da Pars insieme a Ceylin e lo convince a collaborare con loro mostrandogli il foglietto trovato nelle tasche di Engin, in cui appaiono tutti i nomi delle persone che sta ricattando.

Metin ed Eren vanno a controllare la cella di Engin insieme alla scientifica per raccogliere più prove possibili; a questo punto tutti dovranno attendere i risultati delle analisi forensi per compiere il passo successivo. Ceylin e Ilgaz vanno a cena fuori per la prima volta ed insieme analizzano il profilo del probabile avvelenatore sulla base della lista di Engin. Ceylin beve troppo, Ilgaz la accompagna al suo studio e rimane con lei tutta la notte.

Durante un colloquio con Engin, che si è risvegliato, Seda lo accusa di averla sfruttata. Engin chiede di poter parlare con suo padre. La buona notizia è che Parla è fuori pericolo e può tornare a casa con la sua famiglia. Nel frattempo, Metin affronta Mert, non volendo che si avvicini a Cinar. La polizia scopre che il libro del giudice Sahver, rinvenuto nella cella di Engin, è di proprietà di Seda e contiene tracce di arsenico. Pars la chiama in procura.

Ceylin, non sapendo che Parla è uscita dall’ospedale, va a trovarla. Lungo il corridoio incrocia Engin mentre viene scortato da due guardie. Lo osserva mentre il ragazzo si dirige in bagno e fischietta. Questo le riporta alla mente un ricordo e capisce che Engin sta per fuggire.

Ceylin si sveglia in un bosco, sporca, ferita e con una pistola accanto. Non sembra ricordare nulla ma è evidentemente sotto shock. Ilgaz tenta ripetutamente di contattarla al cellulare, ma senza successo. Ceylin sembra scomparsa insieme a Engin che, nel frattempo, è evaso dall’ospedale. I procuratori Ilgaz e Pars devono riuscire a scoprire dove si sia diretto. Seguici su Instagram.