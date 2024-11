Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 15 novembre 2024

Anticipazioni e trama puntata Segreti di famiglia di venerdì 15 novembre 2024

Defne, angosciata al pensiero che il padre possa essere arrestato, piange; ciò riesce finalmente a scalfire la corazza di dolore che Ceylin ha messo su per affrontare la perdita della sorella Inci e del padre Zafer, oltre al tradimento di Ilgaz. Intanto, Mert scopre che Cinar, ricattato da Engin, vuole fuggire all'estero e sta cercando di ottenere un passaporto in modo irregolare. In realtà, Mert farà sì che Cinar non riesca ad avere alcun passaporto, costringendolo a confrontarsi con le sue responsabilità…