Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 3 dicembre 2024

Segreti di famiglia, anticipazioni e trama puntata di martedì 3 dicembre 2024

Durante un colloquio con Engin, che si è appena risvegliato, Seda lo accusa di averla semplicemente sfruttata. Il giovane le chiede se può parlare con suo padre. Parla è fuori pericolo e può tornare a casa con la famiglia. Metin ha un alterco con Mert perché non vuole che si avvicini troppo a Cinar. La polizia scopre che il libro del giudice Sahver, trovato nella cella di Engin, appartiene a Seda e presenta tracce di arsenico. Pars la convoca in procura. Ceylin, ignara del fatto che Parla sia stata dimessa dall'ospedale, decide di andarla a trovare. Nel corridoio incrocia Engin mentre viene scortato da due guardie. Lo osserva mentre si dirige verso il bagno fischiettando. Questo le fa tornare alla mente un ricordo e realizza che Engin sta per scappare…