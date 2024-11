Segreti di famiglia, trama puntata 12 novembre 2024

Anticipazioni e trama puntata Segreti di famiglia di martedì 12 novembre 2024

Eren viene minacciato da Engin e decide di sfogarsi con Ilgaz nel tentativo di trovare una soluzione. Non sa se rivelare alla figlia Tugce che è lui il suo vero padre. Intanto anche Ilgaz deve affrontare l'ultimatum di Engin: convincere il padre a svelare il suo reato di sei anni prima oppure dire tutta la verità a Ceylin. Deve quindi fare una scelta tra lei e suo padre. Ma Ilgaz ormai è innamorato e così confessa la verità a Ceylin, la quale poi affronta Metin. Ceylin è molto triste, perché se il padre non fosse finito in galera forse la sorella sarebbe ancora viva…