Tempesta d’amore: Eleni respinge Julian! E lui… | Anticipazioni italiane

Dimenticare un grande amore finito male non è semplice. Lo sa bene Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sembrerà finalmente pronta a iniziare una nuova relazione insieme a Julian Specht (Tim Borys). Purtroppo, però, dimenticare Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) si rivelerà più difficile del previsto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni bacia Julian

Da quando ha accettato la fine della sua relazione con Leander, Eleni ha capito di dover voltare pagina e guardare avanti. Come un segno del destino, proprio allora nella sua vita è arrivato Julian, che è riuscito a farle tornare il sorriso grazie alla sua irresistibile simpatia. E ben presto la sua amicizia con lo chauffeur si è trasformata in qualcosa di più…

Se lui ha presto capito di essersi innamorato, per Eleni la situazione sarà più complessa. Se da una parte si renderà conto di amare ogni istante trascorso al fianco di Julian, dall’altro non si sentirà pronta per una nuova relazione. Su consiglio dell’amica Imani (Belina Mohamed-Ali), però, la Schwarzbach deciderà di provare a capire la natura dei suoi sentimenti per Specht… con un bacio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni respinge Julian

Dopo aver a lungo mantenuto Julian a distanza, Eleni sorprenderà infatti quest’ultimo con un bacio. Un gesto che riempirà di gioia e speranza il ragazzo, ma che non scatenerà le stesse emozioni nella Schwarzbach…

Seppur attratta dallo chauffer, Eleni si renderà infatti conto che la fine del suo amore con Leander è ancora troppo recente per poterle permettere di lasciarsi andare con un altro uomo. E così, seppur mortificata, la ragazza spiegherà a Julian di non potergli offrire niente più che un’amicizia.

E lui? Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per Specht, che per un istante si era illuso che la sua amata ricambiasse i propri sentimenti. Ciononostante, il giovanotto non avrà altra scelta se non accettare la situazione, rimanendo vicino ad Eleni “solo” come amico nella speranza che la situazione possa un giorno cambiare. La sua pazienza verrà ricompensata? Seguici su Instagram.