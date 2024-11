Tempesta d’amore: Gesine smaschera l’intrigo di Alexandra… e scompare! | Anticipazioni italiane

Assumeranno sempre più le tinte di un thriller le prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo vedremo infatti venire lentamente alla luce il crudele intrigo ordito da Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) ai danni di Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Ma la strada per la verità sarà ricca di ostacoli e colpi di scena… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander tende una trappola ad Alexandra e Gesine

Per settimane il dolore ed i sensi di colpa lo hanno consumato, portandolo a perdere ogni amor proprio. Ora, però, Leander è pronto a lottare! Dopo aver raccolto numerosi indizi, il giovane medico assisterà infatti ad un incontro segreto tra Alexandra Schwarzbach e Gesine Winter (Eve Lamell), avendo finalmente conferma di ciò che sospetta ormai da tempo: la madre di Eleni (Dorothée Neff) ha corrotto l’infermiera per ottenere da lei una falsa testimonianza!

Ma come ottenere delle prove schiaccianti che possano riabilitarlo? Consapevole di quanto sia abile ed astuta Alexandra, Leander capirà di dover agire d’anticipo e mettere sotto pressione “l’anello debole” dell’intrigo della Schwarzbach: Gesine!

Sarà così che il giovane Saalfeld tenderà una trappola all’infermiera: dopo aver scoperto che la donna sta cercando casa, si spaccerà per un agente immobiliare pronto a farle un’ottima offerta per un appartamento di lusso. La donna ci cascherà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gesine confessa e scompare

Ebbene, la risposta è “sì”! Ignara di essere stata raggirata, Gesine si presenterà infatti all’appuntamento, trovandosi di fronte niente meno che Leander. E a quel punto quest’ultimo giocherà molto bene le sue carte…

Quando l’infermiera proverà a fuggire dalla situazione, il giovane medico minaccerà infatti di denunciare alle autorità l’improvvisa ricchezza di cui la Winter sembra disporre, nonostante possa contare su uno stipendio molto umile. Come se non bastasse, il ragazzo farà appello al buon cuore della donna, implorandola di non rovinare la sua vita solo per denaro.

Il risultato? Mossa da un misto di paura e compassione, Gesine non solo confesserà a Leander di essere stata corrotta da Alexandra, ma accetterà di ritirare la propria dichiarazione incriminatoria contro di lui.

Al settimo cielo, Leander si preparerà così a festeggiare la sua totale riabilitazione. Purtroppo, però, lo attende una brutta sorpresa: Gesine non solo non si presenterà all'appuntamento con il magistrato… ma sparirà nel nulla! Cosa sarà successo?