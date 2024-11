Tempesta d’amore: Greta incastrata per furto! E ora? | Anticipazioni italiane

Anni fa incastrò per furto un innocente, rovinandogli la vita. E ora la storia rischierà di ripetersi… ma a ruoli invertiti! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Greta Bergmann (Laura Oswald) si troverà infatti a vivere un vero e proprio incubo proprio a causa di una sua ex “vittima”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Otto ricatta Greta

La conosciamo come una ragazza dolce ed onesta, appassionata del proprio lavoro. Eppure Greta nasconde un oscuro segreto che la tormenta ormai da anni: quando lavorava come cuoca nel collegio di Noah (Christopher Jan Busse), la Bergmann provò a liberare il suo amato dal bullo che lo tormentava, incastrando quest’ultimo per furto. Peccato solo che con il suo gesto finì per rovinare la vita di una persona…

L’ex bullo in questione – Otto von Arnsberg (Maurice Lattke) – venne infatti non solo espulso dal collegio ma anche ripudiato dalla propria famiglia, ritrovandosi a condurre una vita ai limiti della povertà, costretto a ricorrere a piccoli furti pur di tirare avanti.

Non c’è dunque da stupirsi se nei prossimi giorni Otto comparirà al Furstenhof e ricatterà Greta, pretendendo che quest’ultima gli consegni 5.000 euro come risarcimento per avergli rovinato la vita. Peccato solo che la donna non abbia quella somma a disposizione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik diventa ricco

Spinta dai sensi di colpa nonché dal timore che tutta la storia venga alla luce, la Bergmann si metterà dunque disperatamente alla ricerca del denaro necessario per coprire il suo debito con il giovane con Arnsberg. E, come comprensibile, la prima persona a cui si rivolgerà per aiuto sarà sua cugina Yvonne (Tanja Lanäus), con cui ha da poco recuperato i rapporti.

Ebbene, il caso vorrà che proprio allora Erik (Sven Waasner) ricaverà una grossa somma grazie ad un investimento. Al settimo cielo, l’uomo parlerà della sua inaspettata fortuna con Yvonne, rivelando alla fidanzata di aver nascosto il denaro nel proprio armadietto in attesa di poterlo reinvestire. Peccato solo che qualcuno stia ascoltando la conversazione…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Greta accusata di furto

Stiamo ovviamente parlando di Otto! Incredulo di fronte a tanta fortuna, il ragazzo non esiterà a sottrarre la busta con i soldi dall’armadietto dell’ignaro Erik. L’arrivo improvviso di Valentina (Aylin Ravanyar), però, lo costringerà a nascondere il malloppo sotto ad un mobile e fuggire a mani vuote.

Tutto risolto? Purtroppo no! Quando Erik scoprirà che il denaro è scomparso, si convincerà infatti che la responsabile sia Greta: oltre ad avere bisogno urgente di denaro, la cuoca era infatti l’unica persona – oltre a Yvonne – a conoscenza della sua improvvisa ricchezza. La Bergamnn aveva dunque movente e opportunità!

Riuscirà Greta a dimostrare la propria innocenza? O finirà per subire sulla propria pelle quanto vissuto per colpa sua da Otto?