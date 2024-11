Tempesta d’amore: Greta protagonista di un nuovo triangolo! | Anticipazioni tedesche

Nuovi triangoli sono in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Poco dopo l’annuncio ufficiale dell’imminente inizio della 21^ stagione della soap, si stanno già delineando quelle che saranno le storyline di questa nuova annata della soap. E tra queste spunterà un nuovo intreccio amoroso con protagonista Greta Bergmann (Laura Osswald)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta e Luis diventano una coppia

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Greta ha da poco ufficializzato il suo amore per Noah (Christopher Jan Busse), in Germania la cuoca ha da tempo dimenticato il giovane Schwarzbach. Ed il merito è soprattutto di uno chef molto affascinante…

Nel corso della prossima stagione della soap, la Bergmann farà infatti la conoscenza di Luis Sommer (Michael Baral), un talentuoso e affascinante chef che le ruberà letteralmente il cuore. Innamoratissimi e uniti dalla comune passione per la cucina, Greta e Luis diventeranno dunque velocemente una coppia affiatatissima sia sul lavoro che nel privato. Proprio quando la loro relazione inizierà a diventare seria, però, tra loro si insinuerà un terzo incomodo…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta si innamora di Miro

Stiamo parlando di Miro Falk (Pablo Sprungala), il nuovo proprietario del salone di bellezza un tempo appartenuto a Shirin (Merve Çakır). Personaggio decisamente particolare con un bizzarro gusto nella moda, il nuovo arrivato verrà inizialmente scambiato per omosessuale dai suoi colleghi. In realtà, però, le cose stanno diversamente…

Fin da subito legatissimo a Greta, Miro si innamorerà infatti perdutamente di quest’ultima. Un sentimento che – a sorpresa – finirà per essere ricambiato dalla ragazza! E la situazione diventerà presto ancora più complessa…

Già rosa dai sensi di colpa nei confronti di Luis, Greta scoprirà infatti con suo grande sconcerto che Miro è innamorato di lei, ma non ha nessuna intenzione di iniziare una relazione! Il motivo? L’uomo è ancora traumatizzato dalla drammatica scomparsa della sua fidanzata…

Sarà questo l'inizio di un triangolo che si preannuncia decisamente appassionante…

(Puntate 4322-37 in onda in Germania da 18 novembre al 9 dicembre 2024)