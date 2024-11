Tempesta d’amore: Greta ricattata da un vecchio nemico (che conosce il suo segreto) | Anticipazioni italiane

Un fantasma del passato sta per tornare a tormentare Greta Bergmann (Laura Oswald)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella cuoca del Fürstenhof si troverà infatti faccia a faccia con un uomo che riporterà alla luce un oscuro segreto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta ha un segreto

Sono già passate alcune settimane dall’ingresso in scena di Greta Bergmann, la giovane e bella cuoca scelta da André (Joachim Lätsch) come suo successore in cucina. Se pensavate di sapere ormai tutto della donna, però, dovrete ricredervi…

Oltre ad un passato conflittuale con la cugina Yvonne (Tanja Lanäus) e una “scandalosa” relazione con Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) quando quest’ultimo era solo uno studente, la ragazza nasconde infatti un altro scheletro nell’armadio. Scheletro che verrà rivelato nel peggiore dei modi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Greta ha rovinato Otto

Tutto inizierà quando, tra qualche giorno, Greta si ritroverà di fronte ad un vero e proprio fantasma del suo passato: Otto von Arnsberg (Maurice Lattke)! Ex compagno di collegio di Noah, Otto si distinse in giovinezza per i suoi atteggiamenti da “bullo”. Per compensare la mancanza di attenzioni ricevute dai genitori, il giovanotto era infatti solito tormentare i suoi coetanei. Alla fine, però, fu lui stesso a subire un’ingiustizia!

Per colpa di Greta (che all’epoca lavorava come cuoca nel suo collegio), Otto fu accusato ingiustamente di furto: una calunnia che gli rovinò la vita! Come conseguenza, il ragazzo fu infatti espulso dal collegio e ripudiato dalla famiglia, ritrovandosi a dover vivere di espedienti. Ora, però, è arrivato il momento di pareggiare i conti…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Otto ricatta Greta

Dopo aver scoperto che Greta lavora in un lussuoso hotel a cinque stelle, Otto si presenterà infatti al Fürstenhof per avere finalmente giustizia. Come? Pretenderà dalla cuoca una cospicua somma di denaro come risarcimento per quanto da lui subito per colpa della donna!

Per la Bergmann inizierà così un vero e proprio incubo: da una parte Otto continuerà a ricattarla e a tormentarla seguendo di nascosto lei e Noah, dall'altra la donna si troverà a dover mentire al proprio fidanzato per paura della sua reazione. Come finirà questa brutta storia?