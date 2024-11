Tempesta d’amore: Imani si innamora di Max e lo bacia! | Anticipazioni italiane

Prima o poi pazienza e determinazione vengono ripagate. Sarà questo il caso di Max Richter (Stefan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riuscirà finalmente a conquistare il cuore della donna dei suoi sogni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max scopre che Imani è fidanzata

Dopo l’inaspettata fine della sua relazione con Vanessa (Jeannine Gaspár), Max aveva ormai perso fiducia nell’amore. Proprio allora, però, nella sua vita è arrivata Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali), una giovane e bellissima imprenditrice africana giunta al Fürstenhof per ottenere fondi per la propria start-up.

Da allora il fitness trainer non ha lasciato nulla di intentato pur di avvicinarsi alla sua amata. Ogni volta che penserà di avere fatto un passo avanti, però, per lui arriverà una doccia fredda fino alla sorpresa finale: Imani è vicina alle nozze con un altro uomo in Tanzania!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max e Imani si baciano

Col morale a terra, a quel punto Max si rassegnerà all’idea di non avere alcuna chance con la Kariki e deciderà di limitarsi a godersi i pochi giorni rimasti in sua compagnia, prima del ritorno della ragazza in Africa.

Proprio allora, però, Imani farà al fitness trainer una confessione inaspettata: non ha mai imparato ad andare in bicicletta. E, inutile, Max non si lascerà sfuggire l’occasione! Determinato ad aiutare la sua amata, Richter inizierà dunque a darle lezioni riuscendo ad ottenere grandi risultati ben oltre le aspettative…

Al settimo cielo per aver realizzato il suo sogno di bambina, Imani si getterà infatti tra le braccia di Max e darà a quest’ultimo un bacio appassionato! L’amore sarà finalmente sbocciato? Seguici su Instagram.