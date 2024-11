Tempesta d’amore: Max scompare insieme al piccolo Arthur! | Anticipazioni italiane

Un bambino cambia tutto! Lo sanno bene Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroveranno a dover affrontare delle difficoltà inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa ha difficoltà con Arthur

Dopo una lunga attesa, Vanessa ha da pochissimo finalmente potuto coronare il suo grande sogno: diventare madre! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza ha infatti appena dato alla luce Arthur, il bambino da lei concepito insieme a Max. Le difficoltà, però, sono appena iniziate…

Dopo un parto decisamente travagliato, nei prossimi giorni la neomamma tornerà a casa con il suo piccolino, convinta che il peggio sia passato. Peccato che il suo ottimismo non durerà a lungo: il neonato, infatti, non ne vuole sapere di prendere il latte da lei!

Inutile dire che la situazione proverà emotivamente la Sonnbichler, che inizierà a temere di non essere una brava madre. I problemi, però, non sono finiti qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max scompare con Arthur

Se Vanessa desiderava un figlio da tutta la vita, negli ultimi mesi anche Max ha sviluppato un forte senso paterno ed ha accolto con grande gioia l’arrivo del suo primogenito. Il fitness trainer proverà così a sfruttare ogni occasione per passare del tempo col bimbo ed essere un padre presente, nonostante lui e la Sonnbichler non siano più una coppia.

Sarà in queste circostanze che Max farà visita a Vanessa, trovandola profondamente addormentata di fianco ad Arthur piangente. Deciso ad aiutare la sua ex e, al contempo, avvicinarsi al bambino, il fitness trainer prenderà dunque il bebè e lo porterà nel bosco per una piccola escursione nel tentativo di calmarlo.

Ebbene, effettivamente il bambino sembrerà gradire la "gita". Peccato solo che – complice una ruota forata ed un cellulare fuori uso – Max resterà fuori con il piccolo molto più tempo del previsto e non potrà avvisare Vanessa. E così, quando quest'ultima si sveglierà e non troverà più il suo Arthur, andrà nel panico più totale…