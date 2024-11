Tempesta d’amore: Noah scopre le bugie di Greta. Amore finito? | Anticipazioni italiane

Da quando ha conosciuto Greta Bergmann (Laura Oswald), Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) non ha avuto dubbi: è lei la donna dei suoi sogni! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, il ragazzo si renderà conto di conoscere la fidanzata meno di quanto pensasse… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Noah sospetta di Greta

L’amore di Greta e Noah risale agli anni del collegio, dove Schwarzbach era uno studente e la Bergmann una dipendente nel reparto della mensa scolastica. Ritrovatisi anni dopo, i due si sono subito (re)innamorati, diventando velocemente una coppia. Peccato solo che un terribile segreto aleggi sulla loro relazione…

Come abbiamo recentemente scoperto, all’epoca del collegio Noah era tormentato da un bullo di nome Otto von Arnsberg (Maurice Lattke). Un incubo che finì quando quest’ultimo venne espulso dalla scuola, sparendo per sempre dalla sua vita. Ciò che Schwarzbach però ignora è che il suo “nemico” finì nei guai per colpa di Greta, che arrivò ad incastrarlo per furto pur di aiutare il suo amato.

Da allora Otto è costretto a vivere di espedienti e Greta lo ha spesso aiutato economicamente per rimediare al proprio gesto di anni prima. Una storia che si ripeterà nei prossimi giorni, che vedranno la cuoca cercare disperatamente il denaro di cui von Arnsberg ha bisogno di pagare i propri debiti.

E Noah? Determinata a impedire che la verità su quanto da lei commesso in passato venga fuori, Greta proverà a nascondere al fidanzato quanto sta accadendo. Al giovane Schwarzbach non ci vorrà però molto per scoprire che la sua amata ha bisogno di soldi e la affronterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah scopre le bugie di Greta

A quel punto Greta avrà l’occasione di confessare finalmente la verità, ma ancora una volta le mancherà il coraggio. Invece che parlare al fidanzato della situazione di Otto, la cuoca sosterrà infatti di avere dei vecchi debiti, riuscendo effettivamente a convincere Noah tanto che quest’ultimo si farà prestare ben 2.000 euro dalla madre Alexandra (Daniela Kiefer) pur di aiutare la sua amata!

A quel punto Greta verrà sopraffatta dai sensi di colpa, ma non riuscirà a trovare la forza di spiegare come stanno effettivamente le cose. Un errore che pagherà caro! Quando poco dopo porterà Otto al Fürstenhof per nasconderlo in una stanza degli ospiti, infatti, Noah la sorprenderà! E a quel punto la verità verrà fuori nel peggiore dei modi…

Già sconvolto nel ritrovarsi di fronte al bullo che gli rovinò la gioventù, Noah scoprirà infatti di quale terribile crimine si macchiò Greta per sbarazzarsi di Otto e di tutte le bugie raccontategli dalla donna negli ultimi giorni. La parte peggiore, però, sarà un’altra…

Il giovane Schwarzbach si convincerà infatti che la donna lo abbia sempre tenuto all'oscuro di tutto in quanto non lo ha mai preso sul serio come uomo. E a quel punto – stentando a riconoscere la donna che ama – inizierà a chiedersi se la loro relazione abbia ancora un senso…