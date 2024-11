Tempesta d’amore: Robert avrà un nuovo amore | Anticipazioni italiane

Un importantissimo ingresso sta per movimentare le puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni entrerà infatti in scena un personaggio destinato a scatenare una vera e propria guerra sentimentale… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole legata agli Schwarzbach

Una donna affascinante e misteriosa sta per fare il suo ingresso al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane della soap, all’hotel a cinque stelle si presenterà infatti una nuova candidata per il posto vacante di governante: Nicole Alves. E ben presto sarà chiaro che non si tratta di una sconosciuta…

Legatissima agli Schwarzbach – per cui ha a lungo lavorato come governante – Nicole ha non solo gestito gli affari di casa degli imprenditori, ma ha anche cresciuto i loro figli, tanto da essere considerata parte della famiglia. Non c’è dunque da stupirsi se Alexandra (Daniela Kiefer) proporrà la Alves per la posizione vacante di governante del Fürstenhof.

Stabilitasi a Bichlheim per il nuovo lavoro, Nicole verrà poi dopo qualche mese raggiunta dalla figlia Ana (Soluna-Delta Kokol), un personaggio di cui vi abbiamo ampiamente parlato. La giovane Alves è infatti destinata a raccogliere il testimone da Eleni (Dorothée Neff) diventando la protagonista della prossima stagione di Tempesta d’amore!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole futuro amore di Michael e Robert

Ma torniamo a Nicole! Se sarà il lavoro a condurla al Fürstenhof, all’hotel a cinque stelle la donna troverà molto più che “solo” un impiego. Appena arrivata, la donna farà infatti girare la testa a Robert (Lorenzo Patané), che tornerà per la prima volta ad amare dopo la terribile esperienza vissuta con Ariane (Viola Wedekind) ed il fallimento della relazione con Lia (Deborah Müller). Purtroppo, però, Saalfeld non sarà l’unico su cui la Alves farà colpo…

Anche Michael (Erich Altenkopf) finirà infatti per innamorarsi di Nicole, da cui sarà tra l’altro legato dalla comune passione per la musica. E così tra i due amici inizierà una vera e propria guerra…

Tempesta d’amore, casting news: Dionne Wudu interpreta Nicole Alves

Il personaggio di Nicole Alves verrà interpretato da Dionne Wudu,interprete tedesca classe 1981. Vera e propria artista a 360°, lavora infatti non solo come attrice, ma anche come cantante, musicista e presentatrice.

Proprio il talento musicale della Wudu (che è valso a quest’ultima la vittoria di premi prestigiosi quali l’MTV Inscene Talent Award) sarà una delle colonne portanti del personaggio di Nicole Alves, che nel corso del tempo si trasformerà in una vera e propria star!

Nicole Wudu debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Nicole Alves nel corso della puntata 4062, entrando immediatamente a far parte del cast fisso, di cui farà parte per tutta la prossima stagione della soap.

Chiudiamo con le parole dell’attrice sul suo personaggio:

“Nicole è una donna sincera, empatica e disponibile: tutte caratteristiche che la portano ad avere spesso difficoltà a dire di “no”. Sarà proprio questa la causa principale dei problemi che Nicole si troverà ad affrontare al Fürstenhof…”

Seguici su Instagram.