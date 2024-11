Tempesta d’amore: Valentina si dichiara a Noah! E lui… | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di incomprensioni, è finalmente arrivato il momento di giocare a carte scoperte! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) confesserà infatti a Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) di essersi innamorata di lui. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Noah chiude i rapporti con Valentina

Sono settimane ormai che Valentina soffre in silenzio a causa del suo amore (apparentemente non corrisposto) per Noah. Una situazione che è peggiorata ulteriormente dopo l’ufficializzazione della relazione tra Schwarzbach e Greta Bergmann (Laura Oswald), con cui la giovane Saalfeld ha appena iniziato un tirocinio!

Rosa dalla gelosia, Valentina sta avendo non poche difficoltà a gestire il proprio rapporto professionale con la “rivale”. E così, in un momento di debolezza, finirà per commettere un gesto sconsiderato: rovinerà un piatto preparato da Greta per un importante ospite del Fürstenhof. Un errore che la Saalfeld pagherà a caro prezzo…

Nonostante i tentativi di Robert (Lorenzo Patané) di eliminare le prove dell’accaduto, purtroppo per Valentina la verità verrà infatti alla luce. E, se Greta si dimostrerà comprensiva tanto da fare alla ragazza un’offerta di pace, Noah chiuderà invece i rapporti con “l’amica”!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina si dichiara a Noah

Disperata, Valentina tenterà in ogni modo di ottenere il perdono del suo amato, ma tutto sarà vano: non conoscendo le ragioni del comportamento della Saalfeld, Schwarzbach si convincerà infatti che quest’ultima si stia comportando come una ragazzina viziata.

Sarà allora che – come estremo tentativo di salvare il suo rapporto con Noah – Valentina attirerà il ragazzo nelle stalle con l’aiuto di Werner (Dirk Galuba), nella speranza di potersi finalmente chiarire con lui. Non ci vorrà però molto prima che il giovane Schwarzbach scopra l’inganno…

Sempre più sconcertato, Noah chiederà dunque spiegazioni alla sua (ex) migliore amica per il suo comportamento sempre più assurdo. E a quel punto lei non vedrà altra scelta se non confessargli l’amara verità: si è innamorata di lui!

Come reagirà Schwarzbach di fronte alla rivelazione che la ragazza per cui aveva perso la testa ricambia finalmente i suoi sentimenti? Per ora vi anticipiamo che questa dichiarazione d'amore aprirà una nuova fase del triangolo tra Noah, Greta e Valentina…