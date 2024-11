Un posto al sole: Eugenio deve dire una cosa “difficile” a Lucia… | Anticipazioni

A Un posto al sole si stanno aprendo nuove storie e altrettante se ne stanno chiudendo. E a giudicare dall’aria che tira, sembra proprio che una vicenda sentimentale che oramai ci fa compagnia da un bel po’ si stia per avviare a conclusione. Già nei giorni scorsi abbiamo assistito a un “prologo” rispetto a quello che vedremo, ma ora bisognerà andare fino in fondo. Vediamo di che si tratta…

È presto detto: di recente (e un po’ a sorpresa ma forse neanche tanto), Eugenio Nicotera (Paolo Romano) ha fatto chiaramente capire a Viola (Ilenia Lazzarin) che i suoi sentimenti per lei non si sono mai totalmente esauriti. Questa dichiarazione ha ovviamente creato una “bella” confusione nella Bruni, che già da tempo ha una relazione con Damiano Renda (Luigi Miele). Ma non finisce qui…

Le riflessioni del magistrato, infatti, continueranno. E saranno tali da spingere il nostro Eugenio a parlare con la sua attuale compagna, la collega Lucia Cimmino (Francesca Colapietro), alla quale dovrà confessare la scomoda verità che noi già conosciamo: lui ama ancora Viola! E le sue parole, com’è normale che sia, avranno delle conseguenze…

Come la prenderà Lucia? Immaginiamo non benissimo, ma il punto è un altro: il ripensamento di Eugenio porterà ad un ritorno di fiamma con la moglie? E a Damiano cosa succederà? Viste le cose come si sono messe, la sensazione è che lo sapremo a breve… Seguici su Instagram.