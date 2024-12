Beautiful, anticipazioni 14 dicembre: Hope, “voglio un uomo che ami solo me”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 14 dicembre 2024

Brooke insiste con Hope affinché dimentichi quanto accaduto con Thomas e si impegni a far funzionare le cose con Liam. Hope, tuttavia, è felice di lasciarsi andare alle emozioni, senza la paura del giudizio. Inoltre ritiene che Liam non la perdonerà mai, anche per via dei suoi sentimenti per Steffy: la facilità con cui le ha chiesto il divorzio ne sarebbe la prova. Hope ribadisce di volere accanto un uomo che ami solo lei e Thomas sembra esserlo, di sicuro più di Liam dato il loro passato con Steffy.

Liam confessa a Wyatt di aver baciato Steffy, ma ritiene anche che sia stato un gesto stupido e che niente c’entra con la propria reazione di fronte al tradimento di Hope. Ridge e Steffy parlano della situazione tra Liam, Hope e Thomas. Steffy insiste che Liam riuscirà a perdonare Hope: tra lei e l’ex marito le cose appartengono al passato e lui ama solo la Logan… Seguici su Instagram.