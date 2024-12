Beautiful, anticipazioni 17 dicembre: Liam è seccato dai metodi di Hope

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 17 dicembre 2024

In prigione, Mike avvisa Sheila di mantenere le aspettative basse rispetto al suo processo, che sta per aprirsi. La Carter potrebbe anche accettare di passare il resto della sua vita dietro le sbarre, ma non vuole rinunciare a Finn e Hayes. Finn viene contattato per incontrare un ex paziente. Liam è contrariato da come Hope sembri voler sminuire il ruolo del suo bacio con Thomas nella loro crisi, ricorrendo alla storia passata di Liam con Steffy…