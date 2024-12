Beautiful, anticipazioni 19 dicembre: Hope a Wyatt, “è dipeso tutto da Liam e Steffy!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 19 dicembre 2024

Sheila approfitta della visita medica con Finn per fare mea culpa e provare a riavvicinarsi: il fatto che lui le abbia salvato la vita deve pur significare qualcosa. Liam rivela a Steffy del divorzio. Dopo aver appreso che Hope ha ritirato in ballo il passato di Liam con lei, Steffy pensa che sia un modo facile per la Logan di sviare dalle proprie responsabilità. Wyatt fa visita ad Hope per capire cosa stia combinando con Thomas: la Logan insiste che quanto accaduto con lo stilista ha a che fare con il passato travagliato condiviso con Liam e Steffy. Wyatt, però, non capisce cosa c'entri…