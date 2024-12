Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 20 dicembre 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dice a Liam (Scott Clifton) di essere sicura che Finn (Tanner Novlan) veda Sheila (Kimberlin Brown) per il mostro che è: con il marito, lei e i bambini sono al sicuro. Nel frattempo, però, quando Sheila lo abbraccia per un ultimo saluto, qualcosa scatta in Finn, che ricambia il gesto di tenerezza, ammettendo che la madre biologica riempia un vuoto sentito per tutta la vita…