Beautiful, anticipazioni 3 dicembre: Hope pensa di aver distrutto il rapporto con Liam

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 3 dicembre 2024

Steffy riporta a Finn com'è andata la propria conversazione con Thomas. La donna, che ripensa con angoscia ai baci ricevuti da Liam, teme che la situazione potrebbe finire male. Intanto Wyatt prova a convincere Liam a prendersi del tempo per decidere le sorti del suo matrimonio, ma il fratello appare risoluto nell'intraprendere la strada del divorzio: non si fida di Hope al momento. Hope pensa di aver distrutto il suo rapporto con Liam, Thomas la incoraggia a sperare che il marito la perdoni e si rammarica del proprio ruolo nella questione, che ha finito per crearle nuovi problemi.