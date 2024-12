Beautiful, anticipazioni 4 dicembre: Steffy è a disagio con Finn

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 4 dicembre 2024

Liam è sicuro che ormai Hope abbia dimostrato di provare dei sentimenti per Thomas. In effetti la Logan ammette a Thomas di provare qualcosa per lui da tempo. Hope ritiene che, di nuovo, Liam dimostri di avere un cuore diviso tra lei e Steffy, mentre con Thomas si sente l'unica donna al mondo. Steffy parla con Finn dei sensi di colpa di Thomas per quanto successo con Hope, anche se non è stato lui a dare inizio al bacio. Per lei, questo dimostra quanto il fratello abbia saputo cambiare in meglio. Le dichiarazioni d'amore di Finn mettono Steffy ancora più a disagio per via dei baci di Liam.