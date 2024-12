Beautiful, anticipazioni americane: Brooke nuovo CEO della Forrester, ma non è come sembra!

Nelle puntate americane di Beautiful, prosegue la vicenda che ha visto Carter Walton scalare ai vertici della Forrester Creations, assumendone il pieno controllo: l’avvocato, come vi abbiamo già riportato, ha approfittato di un cambio strutturale della posizione legale e finanziaria della casa di moda (LCC in gergo tecnico), per far firmare a Ridge e Steffy Forrester, a loro insaputa, un documento nel quale indicavano proprio lui come nuova autorità dell’azienda. La proprietà dell’impresa rimane ai suoi azionisti, ovvero Ridge, Eric, Steffy e Thomas, ma il documento assegna a tempo indeterminato il controllo a Carter.

Una mossa, la sua, giudicata una vera e propria frode da parte dei Forrester, che si sono ciecamente fidati del loro braccio destro al punto di non esaminare il documento prima di apporvi la loro firma. Ridge si è rivolto a Justin Barber per provare a rendere nullo il contratto che Carter ha provveduto a far vidimare in tribunale, ma il legale di Bill Spencer ha ritenuto che il clan della moda non avesse possibilità di contrastare la validità dell’operazione.

Nella realtà, probabilmente, la questione sarebbe stata trascinata di fronte ad un giudice, cercando di dimostrare come le firme siano state ottenute sotto false ed ingannevoli circostanze, ma nel mondo di Beautiful Justin ha ritenuto che i suoi clienti non avessero alcun appiglio. Come risposta al colpo di mano di Carter, i Forrester hanno abbandonato l’azienda, rifiutandosi di continuare a lavorarci come Carter si sarebbe aspettato. La Forrester Creations riuscirà a sopravvivere senza Eric, Steffy e Ridge?

Intanto la scalata ostile di Carter e Hope ha riacceso la faida tra Logan e Forrester, mettendo a serio repentaglio la relazione tra Ridge e Brooke: quest’ultima, infatti, non ha gradito i modi e le parole con cui il compagno si è riferito nei confronti di sua figlia, che Ridge ritiene la vera mente dietro le azioni di Carter, la cui lealtà e onestà sarebbero state compromesse dalla seduzione da parte di Hope.

“Piccola sporca sgualdrina” e “un’idiota che ha fatto fallire la sua linea” sono tra le espressioni più colorite che un furente Ridge ha lanciato all’indirizzo della figliastra. Certo, gli autori nell’ultima decade hanno molto allentato il rapporto tra Ridge e Hope, che in origine si riferivano come “papà” e “figlia”, al punto da smuovere la gelosia di Steffy.

I fan storici ricorderanno che Hope smise di chiamare Ridge “papà” quando lo stilista si rifiutò di disegnare l’abito da sposa della ragazza per le sue nozze in Puglia. All’epoca Deacon Sharpe era riapparso nella vita di Hope e da allora il rapporto tra Ridge e Hope si è sempre più raffreddato. Ma mai, forse, ci si sarebbe aspettati di arrivare ad un simile livello di ostilità.

Dal canto suo, Hope ha versato lacrime di fronte alle parole di un uomo che considerava un padre e si è preoccupata, forse un po’ troppo tardi, che le sue azioni potessero compromettere la relazione di mamma Brooke. La Logan, infatti, ha ritenuto inaccettabile la mancanza di controllo del partner, arrivando a ritenere che Hope e Carter siano in qualche modo giustificabili: la vera colpa è stata di Steffy, della sua decisione di licenziare Hope e cancellare la sua linea. Un punto di vista che Ridge ha ritenuto invece inaccettabile, decidendo di abbandonare il tetto di Brooke quando la donna si è rifiutata di cacciare la figlia dalla sua proprietà.

La frattura nella coppia è peggiorata quando Carter ha chiesto a Brooke di diventare il nuovo amministratore delegato dell’azienda, ritenendola un simbolo di continuità di fronte alla stampa e alla clientela, data l’assenza di alcuni volti Forrester (e in particolare del suo fondatore Eric, la cui totale devozione verso la famiglia Logan, stavolta, è venuta meno).

Brooke ha finito per accettare, comunicando la propria nuova carica a mezzo stampa e annunciando inoltre il reintegro della Hope For The Future tra le linee prodotte dalla casa di moda. Uno sbalordito Ridge ha accolto il video di proclamazione di Brooke come l’ultimo e definitivo tradimento!

Il gesto della Logan, però, nasconde un secondo intento, come la donna ha rivelato a Zende Dominguez. Il ragazzo infatti, a cui Hope e Carter hanno offerto di riprendere il posto come capo stilista della HFTF, avrebbe volentieri seguito Eric, Ridge e Steffy fuori dalla porta, ma i parenti lo hanno convinto a restare: l’azienda non può essere del tutto compromessa in attesa del loro ritorno. Inoltre, Zende potrà essere la loro spia in territorio nemico. Il giovane ha così affrontato Brooke per il suo apparente colpo basso ai danni dello zio Ridge, ma la Logan gli ha così rivelato di avere un piano: ha accettato l’incarico di CEO solo per riportare l’azienda ai suoi legittimi proprietari!

Brooke riuscirà a rivelare le sue intenzioni a Ridge prima che l’uomo volga lo sguardo verso Taylor Hayes? Di fronte ai nuovi tumulti con la Logan, infatti, l’ex moglie è tornata ad essere un’invitante fonte di lealtà e amore a cui, probabilmente, l’uomo farà fatica a resistere… Seguici su Instagram.