Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 9 a sabato 14 dicembre 2024

La passione tra Hope e Thomas è finalmente sbocciata e lei confessa di aver scoperto grazie a Thomas sensazioni mai conosciute prima. Anche se non intende rinunciare ad avere una relazione con lui, Hope chiede a Thomas di mantenere per il momento la cosa segreta. Hope si sveglia accanto a Thomas, a casa di lui. Dopo aver passato la notte insieme, i due si scambiano parole affettuose, prima che Hope esprima la necessità di andare via, pur continuando a condividere con Thomas momenti di complicità. A casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan), la coppia si gode di un momento di tranquillità, approfittando del fatto che i bambini dormono.

Steffy e Finn discutono del loro rapporto, riflettendo su quanto apprezzino la loro vita insieme. Parlano anche della terribile situazione vissuta con Sheila che li ha messi a dura prova e della crisi tra Liam e Hope. Alla Forrester Creations, Ridge e Carter parlano della rinascita creativa di Thomas e del suo profondo cambiamento personale, discutendo anche del successo del viaggio a Roma e delle dinamiche tra lui e Hope. Sopraggiunge Brooke che, una volta rimasta sola con Ridge, esprime le sue preoccupazioni riguardo al rapporto tra Hope e Thomas, ammettendo di aver notato i segnali di un’attrazione tra loro ancor prima che si baciassero a Roma.

Ridge cerca di rassicurare Brooke e le ricorda che tra Hope e Thomas, in fondo, c’è stato solo un piccolo bacio. Brooke riconosce che comunque Thomas si è comportato bene con Hope, rispettando la promessa di essere professionale e decide di passare a trovarlo a casa sua per fare due chiacchiere con lui. Brooke, sbigottita, sorprende però Hope e Thomas a letto insieme in un momento di intimità. Hope e Thomas sono avvinghiati a letto a casa di lui, quando vengono sorpresi da Brooke che era passata a trovare Thomas per esprimere il suo apprezzamento per essersi comportato in maniera corretta con Hope durante il viaggio a Roma.

Brooke intima a Hope di interrompere la relazione con Thomas che non è destinata a portare equilibrio nella sua vita e la esorta a lottare per salvare il suo matrimonio. Hope si difende sostenendo che non si era mai sentita cosi’ viva e che è stato Liam a chiedere il divorzio per primo. Intanto, alla Forrester, Taylor chiede a Carter e a Ridge se sappiano dove si trovi Thomas, con il quale aveva un appuntamento per cena, e scopre che potrebbe essere con Brooke che è andata a fargli visita. Rimasta sola con Ridge, Taylor esprime tutte le sue preoccupazioni per il loro figlio, temendo che Brooke o Hope finiscano per infrangere l’equilibrio che Thomas ha trovato, ma Ridge non è d’accordo. È convinto che il bacio tra lui e Hope non porterà nessuna conseguenza, considerandolo una cosa da poco.

Liam, alla Spencer Publications, riceve la visita del fratello Wyatt che cerca di convincerlo a combattere per Hope e per il loro matrimonio, trovando la forza di perdonarla per quell’unico bacio. Ma Liam, anche se ancora innamorato di Hope, è inamovibile. Non riesce a togliersi dalla testa l’immagine di sua moglie che bacia Thomas con passione. Davanti a Brooke, Hope difende la scelta di legarsi a Thomas, il sentimento che prova per lui è fortissimo. La madre la implora di non gettare al vento il matrimonio, in questo momento Liam è ferito, li ha visti baciarsi, ma è sempre innamorato di lei, mentre Thomas sta solo sfruttando la situazione. Thomas interviene, lui vuole solo la felicità di Hope e non ha fatto nulla di inappropriato verso di lei.

Wyatt prova a convincere Liam a non divorziare. Sì, quello che ha fatto Hope è apparentemente insensato e proprio per questo deve parlarle e perdonarla. Liam replica che la realtà dei fatti non comprende il perdono e che anche Steffy lo aveva messo in guardia. Wyatt gli chiede cosa c’entri Steffy in quella situazione. Liam alla fine confessa di averla baciata. Steffy è preoccupata quanto Ridge che la colpa del bacio con Hope possa ricadere su Thomas mentre è stata proprio lei a baciarlo e teme che questo fatto Liam non riesca mai a perdonarlo. Intanto, la discussione tra Brooke e Hope prosegue. La ragazza difende Thomas e la sua coerenza, perche’ a differenza di Liam non ha un’altra donna in testa, Steffy, e il suo cuore non è diviso tra due donne e due famiglie, ma vuole lei e soltanto lei. Quindi chiede riservatezza alla madre per quanto scoperto quella sera.

Hope è pronta ad accettare le conseguenze che verranno dalla sua scelta, ma vuole una vita diversa da quella di Brooke, che ha passato anni a rincorrere Ridge. Hope non vuole rivivere con Steffy ciò che la madre ha vissuto con Taylor: vuole un uomo che pensi solo a lei, e quell’uomo è Thomas. Finn e Steffy continuano a parlare della crisi tra Liam e Hope. Lui è preoccupato che la possibile fine del matrimonio dei due possa pesare anche sul suo rapporto di coppia e confida alla moglie di non sentirsi tranquillo poiché teme che la vulnerabilità di Liam in questo periodo così difficile per lui lo porti a vagheggiare un possibile ritorno di fiamma con Steffy. Dal canto suo, Steffy sa bene che il rischio è molto più concreto di quanto Finn non sospetti e continua a nascondergli dei baci che lui le ha dato a Roma e al ritorno a Los Angeles.

Thomas rischia di essere accusato di non aver superato la sua ossessione per Hope e di averla manipolata, oltre a rischiare di illudersi di poter avere finalmente una storia con la donna che ha sempre amato. Nel frattempo, Ridge parla con Brooke e la ringrazia per essere andata a trovare Thomas e per non averlo colpevolizzato per quello che lui ritiene un episodio di poco conto che sarà sicuramente superato. Brooke però non ne è convinta anche se al momento tace sul fatto di aver sorpreso la figlia a letto con Thomas.