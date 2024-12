Endless Love anticipazioni: Emir fa scappare Asu dalla clinica psichiatrica e…

Mai fidarsi di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu), soprattutto se l’hai obbligato a porre fine al suo matrimonio con Nihan Sezin (Neslihan Atagul) attraverso un grande inganno. Saranno tanti, infatti, i momenti di tensione nelle puntate finali di Endless Love. Uno degli stessi avrà come protagonista Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), che verrà aiutata da Emir a fuggire dall’ospedale psichiatrico per un motivo ben preciso…

Endless Love, news: il divorzio di Nihan ed Emir

Come sapete, Asu verrà rinchiusa in clinica quando confesserà alla polizia tutti i suoi crimini. A quel punto, per evitare di finire in prigione, la Alacahan tirerà fuori un suo precedente ricovero, quando aveva circa 14 anni, per dimostrare che nel momento in cui ha commesso gli illeciti non era capace di intendere e di volere. Scelta che, di fatto, eviterà ad Asu di andare in galera, anche se dovrà scontare la sua pena in un “manicomio”.

Nel frattempo, dato l’arresto del padre Galip (Burak Sergen) per il tentato omicidio di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), Emir dovrà evitare che la Holding Kozcuoğlu cada in bancarotta. Ragione per cui, nel momento in cui Kemal Soydere (Burak Ozcivit) entrerà in possesso di prove compromettenti contro la società, sarà costretto a cedere al ricatto del nemico e concederà il divorzio a Nihan.

Endless Love, spoiler: Emir fa fuggire Asu dalla clinica psichiatrica

Partendo da questi antefatti bisognerà osservare con attenzione quello che succederà: nel giorno della festa di fidanzamento di Nihan e Kemal, decisi a sposarsi il prima possibile, Emir sorprenderà Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) con la proposta di un matrimonio last minute. Tuttavia, una volta che avrà pronunciato i voti nuziali, diventando di fatto suo marito, Emir mostrerà a Zeynep il suo vero volto e le farà capire che l’ha sposata non di certo perché porta in grembo suo figlio ma semplicemente perché sta organizzando una delle sue nuove mosse contro Kemal.

Non a caso, tutti gli invitati alla festa di fidanzamento cominceranno ad addormentarsi, poiché il cattivone avrà messo del sonnifero all’interno dei dolci consumati. Proprio allora, Asu riceverà precise istruzioni per scappare dal “manicomio” e recarsi a casa di Leyla e Ayhan (Kerem Alisik), dove Nihan sta vivendo in attesa delle sue nozze con Kemal.

Endless Love, trame: Asu tenta di fare del male a Nihan ma…

Ma quale sarà il compito preciso che Emir avrà assegnato a Asu? In pratica, Kozcuoğlu avrà ordinato alla “sorellina” di avvelenare Leyla con lo stesso veleno che ha utilizzato per far fuori, un anno prima, Ozan. Emir vorrà infatti uccidere la “zia” di Nihan poiché consapevole del fatto che la sua morte colpirebbe tantissimo sia l’ex moglie e sia Kemal, costringendoli così a rimandare il matrimonio.

Per assicurarsi che tutto vada per il verso giusto, Emir invierà dunque a Kemal le foto del suo matrimonio con Zeynep per spingerlo ad andare a casa sua ed affrontare la sorella per essere caduta nella sua ennesima trappola. Stratagemma che riuscirà alla perfezione. Kemal andrà infatti da Emir proprio mentre Asu riuscirà ad introdursi a casa Kandarli.

Tuttavia, la Alacahan farà di testa sua e, invece di colpire Leyla, tenterà di fare la puntura velenosa all’addormentata Nihan. Iniziativa che verrà scongiurata da Leyla, la quale sparerà un colpo di pistola ad Asu per impedirle di andare avanti. La Acemzade non avrà infatti consumato dolci alla festa, motivo per il quale si renderà conto di tutto quanto (a differenza di Kemal, che si addormenterà in macchina).

Asu verrà così ferita ma riuscirà a salvarsi, mentre per Leyla si apriranno le porte del carcere, finché non avrà dimostrato fino in fondo come sono andati i fatti…