Endless Love anticipazioni: Kemal, Deniz riconosciuta legalmente come sua figlia!

Non sarà soltanto la celebrazione del matrimonio tanto sognato con Nihan Sezin (Neslihan Atagul) a rendere felice Kemal Soydere (Burak Ozcivit) nelle ultime puntate di Endless Love. Dopo tanti patimenti, il giovane ingegnere riuscirà finalmente a dimostrare che la piccola Deniz è sua figlia.

Endless Love, news: Emir costretto a concedere il divorzio a Nihan

Tutto partirà quando Galip (Burak Sergen) verrà arrestato per il tentato omicidio di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor). A quel punto, considerando il fatto che il Kozcuoğlu Senior ha risanato la sua azienda trent’anni prima accettando di seppellire delle scorie radioattive in alcuni terreni della città, Kemal passerà al ricatto con Emir (Kaan Urgancioglu) e lo metterà di fronte ad un vero e proprio bivio.

In pratica, Soydere si dirà disposto a mandare la holding in bancarotta, dando alle autorità il nome di un’azienda con cui Galip ha portato avanti degli affari illeciti, se Emir non concederà il divorzio a Nihan. Mossa dalla quale Emir non riuscirà a svicolarsi, tant’è che nel giro di poco tempo metterà fine al suo matrimonio infelice con Nihan e ne contrarrà un altro con Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), in attesa di un figlio da lui. Questo sarà dunque il primo tassello che porterà Kemal a riconoscere Deniz come sua figlia…

Endless Love, trame: Nihan e Kemal finalmente marito e moglie

Nel momento in cui diventerà a tutti gli effetti il marito di Nihan (nonostante i “dispetti” di Emir), Kemal presenterà grazie all’avvocatessa Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu) una seconda richiesta per procedere, quanto prima, con il test del DNA sulla piccola Deniz.

Non avendo più nessun tipo di “potere” su Nihan, Emir non potrà opporsi a questo test, che fortunatamente non verrà nemmeno falsificato. Il test del DNA di Deniz risulterà dunque compatibile al 99,9% con quello effettuato su Kemal, ragione per cui sarà chiaro che Emir non è suo padre.

Endless Love, spoiler: Deniz viene riconosciuta come figlia di Kemal!

Un vero e proprio sospiro di sollievo per Kemal che, nell’udienza successiva e con Nihan al suo fianco, riuscirà a riconoscere Deniz come sua figlia. Risoluzione positiva della faccenda che, però, farà imbestialire ancora di più Emir, in fuga e ancora sotto shock per la perdita del bambino che aspettava da Zeynep. La tensione dovrà quindi ancora arrivare… Seguici su Instagram.