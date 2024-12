Endless Love anticipazioni: Galip accoltella Tarik!

Grosso rischio tra le mura del carcere per Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) nel corso delle puntate finali di Endless Love. In cella per l’omicidio di Ozan, il fratello maggiore di Kemal (Burak Ozcivit) rischierà di fare una brutta fine a causa di Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen), che vorrà fargliela pagare per un motivo ben preciso…

Endless Love, news: Tarik minaccia Galip

La storyline partirà nel momento in cui Galip finirà in manette per il tentato omicidio di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e finirà nello stesso carcere dove soggiorna Tarik da diverso tempo. Una “coincidenza” che darà modo a Kemal di elaborare un piano: in pratica, l’ingegnere dirà al fratello di fingere di voler fare del male a Galip per estorcergli informazioni su un’azienda che per diversi anni ha coperto alcuni affari illegali con la connivenza della Holding Kozcuoğlu.

Appena verrà minacciato di morte da Tarik, che approfitterà del suo lavoro di barbiere per spaventarlo, Galip vuoterà il sacco e ciò darà a Kemal un’arma da utilizzare contro il nemico Emir (Kaan Urgancıoğlu). In pratica, per non finire sul lastrico e causare un danno senza precedenti alla sua società, Emir verrà costretto da Kemal a concedere il divorzio a Nihan (Neslihan Atagul), la quale finalmente tornerà ad essere una donna libera.

Endless Love, trame: Galip medita vendetta

Ovviamente, dato che non potrà fare nulla per bloccare la fine del suo matrimonio con Nihan, Emir finirà per prendersela con Galip, colpevole aver dato a Kemal l’unica informazione in grado di tenerlo sotto scacco e piegarlo al volere del nemico. Per questo, nel bel mezzo di un drammatico confronto, Emir farà sapere a Galip che non riuscirà mai a perdonarlo e chiuderà drasticamente qualsiasi tipo di rapporto con lui.

Una risoluzione della faccenda che non piacerà affatto a Galip, tant’è che chiederà ad un brutto ceffo della prigione di procurargli un coltello affilato con il quale fare fuori per sempre Tarik. Un vero e proprio piano omicida che però, ve lo diciamo sin da ora, si ritorcerà contro lo stesso Galip!

Endless Love, spoiler: Galip accoltella Tarik ma…

Tarik verrà infatti messo al corrente di ciò che starà per accadergli dall’uomo che avrà procurato il coltello a Galip. Durante l’ora d’aria, Soydere indosserà dunque una protezione nel basso ventre, che di fatto impedirà al Kozcuoğlu Senior di infliggergli delle ferite mortali appena verrà accoltellato.

Da un lato Tarik riuscirà infatti a cavarsela con un leggero graffietto, grazie ad un cartone messo come “corpetto” all’altezza della pancia; dall’altro la situazione legale di Galip si farà ancora più pesante poiché verrà accusato anche del tentato omicidio del compagno di galera. Imputazione che rischierà di farlo restare in carcere fino all’ultimo dei suoi giorni… Seguici su Instagram.