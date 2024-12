La promessa, anticipazioni 11 e 12 dicembre: Jimena cerca aiuto dai suoceri!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre 2024

I ricordi legati a Dolores rendono triste Alonso e ciò fa sentire responsabile Curro; quest’ultimo e Jana organizzano un piano. Curro si sente responsabile per la malinconia che ora affligge Alonso, scaturita dal riaffiorare dei ricordi legati a Dolores. Per risollevare l’animo del marchese, Jana e Curro escogitano un piano. Jimena, sempre più disperata,si rivolge ai suoceri in cerca di aiuto; Cruz e Alonso cercano di intervenire.

Salvador vuole organizzare un finto matrimonio e spinge Lope a prendere misure per fermare i suoi propositi avventati. L'aiuto di Pia è importante per contenere le azioni disperate del promesso sposo di Maria. Simona, non sapendo della crisi che ha colpito Virtudes, viene a sapere bruscamente la verità nel corso di una visita inaspettata in cucina. Infine, Jana apprende di un oscuro segreto che Jimena ha tenuto nascosto, riguardante il periodo passato nella casa dei suoi genitori….