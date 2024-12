La promessa, anticipazioni 13 dicembre: Jimena propone un accordo a Manuel, ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 13 dicembre 2024

Pelayo riferisce che Jerónimo è stato ucciso, suscitando grande clamore sia tra i nobili che tra i domestici. Il sergente Funes è incaricato di condurre le indagini e sospetta che alcuni ladri lo abbiano assassinato dopo un tentativo di furto. Abel pressa Jimena affinché confessi la verità sulla sua falsa gravidanza, ma lei si oppone poiché una tale rivelazione potrebbe distruggere definitivamente il suo matrimonio già instabile.

Jimena ha in mente di proporre a Manuel un accordo: vivere in stanze separate nel palazzo, mantenendo l'apparenza di una coppia sposata solo agli occhi degli altri. Tuttavia, questo compromesso non è più accettabile per Manuel. Jana e Alonso discutono in modo costruttivo su come affrontare le ferite del passato, senza che il Marchese sospetti di parlare con la figlia della donna che amava. Infine, Salvador espone a María la sua idea della cerimonia di nozze simulata, ma lei gli fa cambiare idea…