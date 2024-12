La promessa, anticipazioni 16 dicembre: Manuel sbotta davanti a tutti, “amo un’altra!”

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 16 dicembre 2024

Abel parla a Jana e a Manuel del suo matrimonio e della salute di sua moglie Laura. I due passano oltre tutte le bugie che il medico ha raccontato loro. Curro se la prende con Martina per aver finto un’indisposizione, in modo che sua madre non andasse al cinema con Ignacio. Durante il loro dialogo, appare Jimena che sembra fare discorsi strani. Virtudes ha uno dei suoi attacchi e spaventa molto sua madre e Candela. Quando Simona insiste perché la figlia si faccia visitare dal medico, lei confessa di sapere già cos’ha.

Cavendish vuole ricevere la consegna di armi e Pelayo specifica che questa sarà l’ultima. Maria incita Salvador a parlare con Romulo per avere il lavoro di primo valletto e il ragazzo prende coraggio e si propone. Mentre tutta la famiglia si trova a tavola, giunge Jimena che parte con le sue recriminazioni, facendo innervosire Manuel talmente tanto da fargli dire davanti a tutti che ama un’altra. Seguici su Instagram.