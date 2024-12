La promessa, anticipazioni 17 e 18 dicembre: Cruz si infuria per la rivelazione di Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 17 e mercoledì 18 dicembre 2024

Dopo che Manuel ha svelato di amare un’altra di fronte a tutta la sua famiglia, Cruz si arrabbia e Margarita la maledice e la accusa di essere lei la causa di tutti i problemi. Ma ora Jimena come reagirà?

Virtudes dice a Simona e Candela che i suoi attacchi di panico accompagnano la sensazione di prigionia che avverte lavorando all’interno de La promessa. La madre e Candela non capiscono come possa sentirsi così in un palazzo così grande.

Don Romulo intende dare a Salvador la chance di dimostrare il suo valore come primo valletto. Spinta da Jana, Maria rivela finalmente alla sua amica la verità sul denaro mancante e e sui suoi sospetti su Vera. Catalina vuole saperne di più su Cavendish, ma Pelayo le chiede di stare alla larga: intromettersi potrebbe essere troppo pericoloso.