La promessa, anticipazioni 19 e 20 dicembre: Curro fa una domanda ad Alonso…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 19 e 20 dicembre 2024

Cruz tenta di sapere da Manuel il nome della donna che lui ama, ma il ragazzo le dice che mai più si farà manipolare. Virtudes non si presenta al lavoro; Romulo la trova intenta a passeggiare nei giardini della tenuta e la redarguisce insieme a Pia. Una gelosissima Petra cerca di capire da Ayala il tipo di relazione che lo lega a Donna Margarita, ma lui ribadisce che l’avvicinamento è esclusivamente legato alla vendetta verso Cruz. Manuel promette a Jana di non svelare mai che è lei la donna che ama.

Curro e Martina commentano gli ultimi avvenimenti a La Promessa, e Martina sembra quasi rinnegare la loro storia. Salvador inizia il periodo di prova come primo valletto, ma commette delle gaffes e così Romulo lo rimprovera aspramente davanti a Maria, Lope e Teresa, facendolo intristire. Alonso rammenta con Curro il suo amore per Dolores, e lui gli chiede cosa avrebbe fatto se lei e i due figli non fossero morti.