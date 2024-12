La promessa, anticipazioni 2 e 3 dicembre: Jimena arriva senza preavviso

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2024

Jimena arriva a La Promessa a tarda notte senza preavviso, ma decide di non fermarsi e si dirige dai marchesi de Céspedes. Tra Maria e Salvador si riaccende la passione. Pelayo propone a Catalina di includere il capitano de La Mata nei loro affari, e lei accetta l'idea con entusiasmo. Cruz viene a sapere della visita improvvisa di Jimena e si prepara a farla tornare indietro, ma Manuel frena il suo impulso. Petra non approva che Ayala abbia invitato Margarita al ricevimento dei del Palomar e lo manifesta chiaramente. Pia chiede a Teresa di formare professionalmente Virtudes, appena assunta, che sta avendo delle difficoltà. Catalina e Pelayo convocano i marchesi e Lorenzo per ufficializzare la partecipazione del capitano nel business delle salse e marmellate, ma Cruz non è d'accordo e stabilisce che la quota del capitano sia dedotta solo dai guadagni dei due giovani, escludendo quelli dei marchesi. Catalina indosserà l'abito nuziale di sua madre Carmen, cosa che non sfugge a Margarita, ma Cruz, pur malvolentieri, non le dà soddisfazione.