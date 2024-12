La promessa, anticipazioni 21 e 22 dicembre: Jimena all’attacco di Abel!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024

I Duchi de Los Infantes giungono a La Promessa per ottenere chiarimenti riguardo alla relazione di Manuel. Nel frattempo, Abel continua a fare pressione su Jimena affinché confessi la verità sulla sua gravidanza inventata, ma lei chiede più tempo e lo minaccia per ottenerlo. Maria confessa di aver nascosto la borsa contenente i soldi, ma nega di esserne la proprietaria e spiega al maggiordomo dove l’ha rinvenuta, ricevendo una severa reprimenda. Questa vicenda è discussa da tutto il personale di servizio, anche se nessuno conosce il legittimo proprietario della piccola fortuna.

Anche Salvador viene ripreso da Don Romulo e non sembra soddisfatto del suo nuovo compito. Il piano di Martina per allontanare sua madre dal Conte de Ayala viene presto scoperto. Curro cerca il consiglio di Jana poiché avverte che la distanza tra lui e Martina sta crescendo sempre di più. Sembrano emergere nuovi problemi nella consegna delle armi, e il tentativo del Capitano di rassicurare Pelayo non ha molto successo. I Marchesi e Manuel si confrontano con i suoceri… Seguici su Instagram.